Trump Ankara'ya İniş Yaptı, Erdoğan Karşıladı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki heyeti taşıyan Air Force One uçağı, Etimesgut'ta yenilenen Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya gelen Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından havalimanında resmi törenle karşılandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Trump ve beraberindeki heyeti taşıyan Air Force One uçağı, Etimesgut'ta yenilenen Ankara Havalimanı'na indi.

Trump, Ankara Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Donald Trump, tören sırasında askerleri selamladı. Trump'ın koluna giren Erdoğan, bir süre sohbet etti.

BEŞTEPE'DE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

ABD Başkanı Trump'ın, Ankara Havalimanı'nda karşılanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılması planlanıyor.

Erdoğan-Trump görüşmesinde, savunma sanayi iş birliği, Türkiye'nin CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programına yeniden katılma beklentisi, KAAN savaş uçağı için F110 motorlarının tedariki, NATO'nun geleceği ve savunma harcamaları, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik diplomatik girişimler ile Gazze ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Trump daha sonra NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenecek resmi akşam yemeğine katılacak. Zirvenin ikinci gününde ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili görüşmeler yapmasının ardından basın toplantısı düzenleyerek Ankara'dan ayrılması bekleniyor.