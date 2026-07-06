Trump, NATO Zirvesi İçin Ankara’ya Geliyor

(ANKARA) - Beyaz Saray'ın duyurduğu programa göre, ABD Başkanı Donald Trump, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere yarın öğleden sonra Ankara'ya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandıktan sonra ikili görüşmeye geçecek olan Trump, Zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de görüşecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. Beyaz Saray, Zirve'ye katılacak ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programını paylaştı. Buna göre yarın öğleden sonra Ankara'ya gelecek Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki Devlet Karşılama Töreni ve Şeref Kıtası geçit töreninin ardından Trump, Erdoğan ile ikili görüşmeye geçecek. Trump, NATO Liderleri ile eşlerinin katılacağı resmi akşam yemeğine katılacak.

Zirve'nin ana oturumunun yapılacağı 8 Temmuz Çarşamba günü Trump, NATO'nun resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekiminde yer alacak. Trump ardından NATO Liderleri Çalışma Oturumu'na katılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek Trump, düzenleyeceği basın toplantısının ardından Beyaz Saray'a dönmek üzere Ankara'dan ayrılacak.