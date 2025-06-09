Trump, Netanyahu’ya İran ile Müzakere Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Trump, Netanyahu’ya İran ile Müzakere Çağrısı Yaptı

09.06.2025 23:37
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Trump, Netanyahu'ya İran ile müzakere etmesi gerektiğini belirtti ve askeri seçenekleri tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı askeri operasyonla tehdit eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan müzakere seçeneğine yönelmesini istedi.

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Netanyahu ile birçok konuyu tartıştığını belirten Trump, İran konusunda da müzakere yolunu önerdiğini söyledi ve "(Netanyahu'ya) İran ile müzakere etmelisin (dedim). Böyle daha iyi olabilirsin. Bu sana verebileceğim günün fikri olabilir. Haydi, kalk ve müzakere et." ifadelerini kullandı.

Trump, yıkım ve ölüm olmayacak bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını kaydederek, "Bunu onlara da söyledim. Umarım bu yol işe yarar, yaramayabilir de yakında göreceğiz." diye konuştu.

ABD'nin perşembe günü İran ile görüşmesi olduğu bilgisini paylaşan Trump, "O zamana kadar bekleyeceğiz. Vazgeçmek istemiyorlar. Vazgeçmeleri gereken şey uranyum zenginleştirmesi. Biz de tam tersini istiyoruz." dedi.

Trump, İran'ın müzakerelerde henüz ABD'nin istediği yerde olmadığını belirterek, "Bunu söylemekten nefret ediyorum çünkü alternatifi çok, çok kötü ve onlar orada değiller. Anlaşma hakkındaki düşüncelerini bize ilettiler. ve ben de bu kabul edilebilir değil dedim." ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran'a müzakere çağrısı ve tehditleri

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." ifadesini kullanmıştı.

Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

Uluslararası basında ise İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri aracılığında ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği belirtilmişti.

İki ülke daha önce de Umman aracılığında çeşitli düzeylerde dolaylı görüşmeler yapıyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Netanyahu’ya İran ile Müzakere Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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