Trump, Netanyahu'yu Hizbullah'a Saldırılar Nedeniyle Tebrik Etti - Son Dakika
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Trump, Netanyahu'yu Hizbullah'a Saldırılar Nedeniyle Tebrik Etti

Donald Trump, İsrail'in Hizbullah'a yönelik eylemleri için Netanyahu'yu telefonla tebrik etti.

09.10.2024 18:48
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, Hizbullah'a yönelik saldırıları nedeniyle tebrik ettiği duyuruldu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Trump ile Netanyahu'nun yaklaşık bir hafta önce telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, Trump görüşmede, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı yaptığı "kararlı ve güçlü eylemler" nedeniyle Netanyahu'yu tebrik etti.

Görüşmeye ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da katıldı.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 119 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 119 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Netanyahu'yu Hizbullah'a Saldırılar Nedeniyle Tebrik Etti - Son Dakika

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