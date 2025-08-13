Trump: Putin'e Cuma Yaptırımlar Gelebilir

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Alaska'da yapılacak zirvede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı durdurma konusunda mutabık olmaması halinde bunun Rusya için "ağır sonuçlarının" olacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Kennedy Center'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarına, 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunda yapacağı zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşme öncesinde bugün çevrim içi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşme gerçekleştirdiğini ve görüşmenin çok iyi geçtiğini söyledi.

ABD Başkanı, "Görüşmemiz çok verimli geçti, 10 üzerinden 10 verirdim." ifadelerini kullanarak, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi amacıyla ele alınacak başlıkları değerlendirdiklerini kaydetti.

Trump, "Cuma günü Putin, savaşı durdurma konusunda mutabık kalmazsa yaptırım uygular mısınız?" sorusuna, "Evet. Şu anda bu yaptırımların ne olacağını söylemeyeceğim, ancak bunun (Rusya için) ağır sonuçları olacak." şeklinde yanıt verdi.

İkinci görüşmeye yeşil ışık

Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin olumlu geçmesi halinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bir araya geleceği ikinci bir zirve düzenlemek istediğini belirterek, "İkinci görüşmenin gerçekleşme ihtimali yüksek. Eğer benim de yer almamı isterlerse, ben de orada olurum." dedi.

Trump, zirvede Putin ile yapacağı görüşmeden istediği sonuçları elde edememesi halinde ikinci bir buluşmanın gerçekleşmeyeceğini kaydetti.