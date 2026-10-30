Trump, Rusya'ya yeni yaptırım isteyenleri 'aptallık' diye niteledi - Son Dakika
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Trump, Rusya'ya yeni yaptırım isteyenleri 'aptallık' diye niteledi

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Trump, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD'li Stephen Hubbard'ı Beyaz Saray'da kabul etti. Putin'e teşekkür eden Trump, yaptırımları kaldırmayı düşünmediklerini belirterek Hubbard için pazarlık sürerken yeni yaptırım isteyenleri 'aptallık' olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'da tutuklu bulunan bazı Amerikalıların serbest bırakılması için müzakere ederken bazı kişilerin Moskova'ya yeni yaptırımlar getirilmesini istemesinin "aptallık" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Rusya tarafından serbest bırakılan ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ı Beyaz Saray'da kabul etti.

Hubbard'ı serbest bıraktığı için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür eden Trump, bu süreçte Moskova ile iyi bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını kaldırmayı düşünüp düşünmediği sorulan ABD Başkanı, "Hayır, bunları kaldırmayı ya da öyle bir şeyi düşünmüyoruz." dedi.

Trump daha sonra, bir yandan Moskova ile müzakere ederken bazı kesimlerin Rusya'ya yeni yaptırımlar getirilmesini istediklerine atıf yaparak, "Senin (Hubbard) için pazarlık yapıyorduk, ancak bazı aptal insanlar, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamamı istiyorlardı. Eğer Rusya'ya yeni yaptırımlar getirseydim, Hubbard için bu iyi olmazdı." diye konuştu.

Trump'tan İran mesajı

ABD Başkanı Trump ayrıca İran'la savaş konusunda da açıklamalarda bulundu ve bu savaş için harcadıkları paranın çok da yüksek olmadığını savundu.

Trump, "İran'da harcadığımız paranın tamamını, Venezuela'da yaptıklarımızla fazlasıyla telafi ettik; yüzlerce milyar dolarlık gelir elde ettik hem de defalarca." diyerek İran krizine harcanan parayı eleştiren Demokratlara karşılık verdi.

İran'la müzakereler olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Trump, "Görüşmeler sürüyor. Bizimle konuşmak istiyorlar. Sürekli konuşuyorlar. Açıkçası bu konuda zamanımız var. Bu bir savaş, ama sıradan bir savaş değil." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA
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