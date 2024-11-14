Trump, Savunma Bakanı Adayı Hegseth'i Gösterdi

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NEW ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığı (Pentagon) görevi için eski asker ve televizyon yorumcusu Pete Hegseth'i aday göstermesi farklı tepki ve tartışmalara yol açtı.

Savunma çevreleri, 44 yaşındaki Hegseth'in Savunma Bakanlığına aday gösterilmesini endişe ve şaşkınlıkla karşılarken Cumhuriyetçi kesimden ise çekinceli şekilde destek geldi.

Trump, Hegseth'i "sert, zeki ve 'Amerika önce' ilkesine inanan biri" olarak överken diğerleri, Hegseth'in bu görev için deneyiminin yetersizliğine işaret etti.

"Endişe duymak için sebepler var"

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesindeki kıdemli Demokrat üye Adam Smith, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada Hegseth için "Bu kişinin başarılı bir iş çıkaracak kadar ciddi bir politika yapıcısı ve uygulayıcısı olmadığı konusunda endişe duymak için sebepler var." ifadesini kullandı.

Smith, Hegseth'in savaş deneyimine sahip olmasının bir artı olmakla birlikte, Pentagon'u yönetmenin çok sayıda başka beceri gerektirdiğini ve adaylığının değerlendirilmesi için zamana ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinde kıdemli danışman Mark Cancian da Hegseth'in, üst düzey ulusal güvenlik deneyiminin olmamasının bu görev için Senato onayı almasını zorlaştıracağını belirterek "Sanırım Trump, savunma bakanlarıyla kavga etmekten yoruldu ve kendisine sadık olacak birini seçti." yorumunu yaptı.

Amerika Bağımsız Gaziler Derneği Kurucu Başkanı Paul Rieckhoff da X hesabından, Hegseth'in, Trump'ın için "son derece etkili bir politik savaşçı" olacağını kaydederek "Hegseth, şüphesiz Amerikan tarihindeki en az nitelikli ve açıkça en politik Savunma Bakanı adayı." paylaşımını yaptı.

Medyayla konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmasını istemeyen Pentagon'dan kıdemli bir askeri yetkili de Hegseth'in, aday gösterilmesinin, muazzam bir bütçeye sahip büyük bir departmanı yönetmek için pratik deneyime sahip olup olmadığı konusunda endişelere yol açtığını belirtti.

Söz konusu yetkili, Savunma Bakanlığının yıllık bütçesinin 800 milyar doları aştığını ve bünyesinde yaklaşık 1,3 milyon aktif askeri personel ile 1,4 milyon Ulusal Muhafız, yedek birlikler ve dünya çapında konuşlanmış sivil çalışanlar bulunduğunu vurguladı.

"Şu anda olumsuz olmayacağım"

Hegseth'in Savunma Bakanlığına aday gösterilmesi hakkında, ABD Kongresinden bazı Cumhuriyetçi üyeler de temkinli bir şekilde değerlendirmelerde bulundu.

North Carolina'nın Cumhuriyetçi Senatörü Thom Tillis, Trump'ın bu aday seçimini "ilginç" olarak nitelendirirken, Deniz Piyadelerinde görev yapmış Indiana Senatörü Todd Young da "Geçmişi veya vizyonu hakkında fazla bir şey bilmiyorum, bu yüzden daha fazlasını öğrenmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin kıdemli üyesi South Dakota Cumhuriyetçi Senatörü Mike Rounds da Hegseth'in aday gösterilmesinin kendisi için sürpriz olduğunu vurguladı.

Rounds, "Şu anda olumsuz olmayacağım çünkü onun geçmişi ve bu konudaki yaklaşımı hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Bu yüzden (Senato onayı için) normal süreç uygulanacak, biyografisine bakmak ve sorular sormak istiyorum." dedi

North Dakota Senatörü John Hoeven da Trump'ın, Hegseth'i aday göstermesine şaşırmadığını çünkü kendisini "ona yakın hissederek güvendiğini" söyleyerek "Hegseth açıkça inanılmaz yetenekli, harika bir iletişimci. Onu daha yakından tanımayı dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson da Hegseth'in yönetime çok şey getireceğine ve "reforma ihtiyaç duyan alanlarda reform zihniyetine sahip olacağına" inandığını kaydetti.

Eski asker, Fox News'te yorumcu olarak çalışıyor

Irak ve Afganistan'da farklı dönemlerde görev yapan ve 2 kez bronz madalya kazanan 44 yaşındaki Hegseth, uzun yıllardır gazilerle ilgili program ve etkinlikler düzenleyen bir isim olarak tanınmasının yanı sıra 2014'ten bu yana Fox News'te yorumcu olarak çalışıyor.

"Savaşçılara karşı savaş: Bizi özgür tutan adamların ardındaki ihanet" adlı kitabı da bulunan Hegseth'in televizyondaki görevi süresince Trump ile yakın dostluk kurduğu ve birçok katı muhafazakar düşüncesini paylaştığı kaydediliyor.

Hegseth'in, Pentagon'un başına aday gösterilmesinin orduda kapsamlı değişikliklere yol açabileceği, bu bağlamda eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik eden programlara karşı çıkarak özellikle kadınların ordudaki rolünü sorgulayan ve savaş suçlarıyla suçlanan askerlerin affedilmesini savunan politikaları destekleyebileceği belirtiliyor.

Trump, Hegseth'i aday gösterdiği "Truth Social" sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Pete dümendeyken, Amerika'nın düşmanları uyarılacak, ordumuz tekrar harika olacak ve Amerika asla geri adım atmayacak. Pete, 'Güçle Barış' politikamızın cesur ve vatansever bir savunucusu olacak." ifadelerini paylaşmıştı.

Trump'ın 20 Ocak 2025'te başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Senato'dan onay alması halinde yeni Pentagon şefi, Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşlardan Rusya ve Kuzey Kore arasındaki genişleyen ittifaka ve Çin ile büyüyen rekabete kadar bir dizi küresel krizle karşı karşıya kalacak.