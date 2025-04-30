Trump, tarifelerinin Pekin'e diz çöktürdüğünü savundu: Çin'de fabrikalar kapanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump, tarifelerinin Pekin'e diz çöktürdüğünü savundu: Çin'de fabrikalar kapanıyor

Trump, tarifelerinin Pekin\'e diz çöktürdüğünü savundu: Çin\'de fabrikalar kapanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin uyguladığı gümrük tarifelerinden dolayı Çin'de üretim kaybı yaşandığını savunarak, “Çin'in her yerinde fabrikalar kapanıyor çünkü onların ürünlerini almıyoruz” ifadelerini kullandı. Çin'in üretimle ilgili durumundan mutlu olmadığını da belirten Trump, “Bir noktada Çin ile bir anlaşma yapacağımızı umuyorum" dedi.

30.04.2025 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında ABD-Çin gerilimine ilişkin gündemi değerlendirdi.

"ÇİN'İN HER YERİNDE FABRİKALAR KAPANIYOR"

Trump, Pekin'e uyguladıkları yüzde 145'lik gümrük tarifeleri nedeniyle Çin'deki üretimin gerilediğini ve bazı fabrikaların kapanmaya başladığını savundu. ABD Başkanı Trump, Çin'de üretilen ürünleri almadıkları için bu ülkeden olumsuz ekonomik raporların geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Az önce Çin'deki durumla ilgili bazı raporları gördüm, bunun Çin'in başına gelmesini istemem. Devlet Başkanı Şi'yi (Cinping) çok severim. Bu duyduklarıma üzüldüm ama Çin'de kesinlikle (üretim konusunda) darbe alıyorlar. Ancak bir noktada Çin ile bir anlaşma yapacağımızı umuyorum. Çin'le konuşuyoruz ama Çin'in her yerinde fabrikalar kapanıyor çünkü onların ürünlerini almıyoruz."

Trump, tarifelerinin Pekin'e diz çöktürdüğünü savundu: Çin'de fabrikalar kapanıyor

"ÇİN'İN İYİ OLMASINI İSTERİM"

Çin'in üretimle ilgili durumundan mutlu olmadığını ifade eden Trump, "Bize karşı adil olmadıkları sürece onların ürünlerini istemiyoruz. Neler olacağını göreceğiz. Ben bunu görmekten mutlu değilim. Çin'in iyi olmasını isterim. Her ülkenin iyi olmasını isterim ama bize de adil davranmaları gerekiyor." yorumunu yaptı.

"KARŞILIKLI TARİFELER" VE ÇİN'İN TEPKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da, aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti. Washington yönetimi, AB'ye ve diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Trump, tarifelerinin Pekin'e diz çöktürdüğünü savundu: Çin'de fabrikalar kapanıyor

Trump, 25 Nisan'da Time dergisine verdiği mülakatta, tarifeler konusunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping??????? ile görüştüğünü ileri sürmüş, detayların uygun zamanda açıklanacağını ifade etmişti. Pekin yönetimi, müzakerelerin sürdüğü iddiasını reddederken, Washington'ı bu konuda kamuoyunu yanıltmakla suçlamıştı. Trump, ABC News kanalına verdiği son mülakatta ise Çin'e uyguladıkları yüzde 145'e varan tarifeleri Pekin yönetiminin kabulleneceği imasında bulunarak, "Çin, büyük ihtimalle bu tarifeleri yiyecek." demişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, tarifelerinin Pekin'e diz çöktürdüğünü savundu: Çin'de fabrikalar kapanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım

22:08
İsrail’de yangın felaketi 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı
21:52
Kadın sürücüye “çakarlı“ araç kullanımı pahalıya patladı
Kadın sürücüye "çakarlı" araç kullanımı pahalıya patladı
21:19
İşte İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
20:47
“Zorunlu eğitim kısalacak mı“ sorusuna Bakan Tekin’den dikkat çeken yanıt
"Zorunlu eğitim kısalacak mı?" sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
20:08
TSK’ya ait savaş uçağından yürekleri ağza getiren manevra
TSK'ya ait savaş uçağından yürekleri ağza getiren manevra
09:59
Ünlü oyuncu Priscilla Pointer 100 yaşında hayata gözlerini yumdu
Ünlü oyuncu Priscilla Pointer 100 yaşında hayata gözlerini yumdu
09:56
Sınırda 102 bin euro ile yakalandı, tüm para komşu ülkeye kaldı
Sınırda 102 bin euro ile yakalandı, tüm para komşu ülkeye kaldı
09:49
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
09:49
Bakanlık ifşa etti, bu oda kokuları zehir saçıyor
Bakanlık ifşa etti, bu oda kokuları zehir saçıyor
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 00:11:13. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, tarifelerinin Pekin'e diz çöktürdüğünü savundu: Çin'de fabrikalar kapanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.