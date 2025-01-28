Trump'tan Filistinlilere Gazze'den Çıkma Çağrısı - Son Dakika
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Trump'tan Filistinlilere Gazze'den Çıkma Çağrısı

Trump, Filistinlilerin Gazze'den çıkmasını ve Mısır ile Ürdün'ün kabul edeceğini umduğunu belirtti.

28.01.2025 11:19
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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Filistinlilere Gazze'den çıkmaları çağrısında bulunarak, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi ile görüştüğünü söyledi ve "Ona (Sisi'ye) çok yardım ettim ve umarım o da bize yardım eder. Bence bunu yapacak (Filistinlileri kabul edecek) ve Ürdün Kralı da bunu yapacak" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Trump'ın "Gazze'yi Filistinlilerden temizlemek" sözlerinden sonra Ürdün Kralı Abdullah ile telefonda görüştü. İtalya, İspanya ve Fransa da Gazze ile Mısır arasındaki sınır kapısını denetlemek üzere yeniden başlatılan Refah Geçiş Noktası için Avrupa Birliği Sınır Destek Misyonu'na (EUBAM Refah) takviye kolluk kuvveti gönderecek.

ABD basınında yer alan aberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Filistinlilere Gazze'den çıkmaları çağrısında bulundu ve Mısır ile Ürdün'ün Filistinlileri kabul etme talebini yerine getireceklerini düşündüğünü söyledi. Trump'ın Gazze'nin ve halkının geleceğine ilişkin son açıklamalarında, "Filistinlilerin şiddetin olmadığı bir yerde yaşamalarını istediğini ve Gazze'nin uzun yıllardır cehennem gibi olduğunu, çok daha iyi ve rahat yerlerde yaşayabileceklerini" söylediği aktarıldı.

Trump da Gazze'deki Filistinlilerin Mısır'a gönderilmesi konusunda Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi ile görüştüğünü söyledi. Trump, "Ona (Sisi'ye) çok yardım ettim ve umarım o da bize yardım eder. Bence bunu yapacak (Filistinlileri kabul edecek) ve Ürdün Kralı da bunu yapacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Ürdün Kralı Abdullah telefonla görüştü

Ürdün ve Mısır, Trump'ın "Gazze'nin Filistinlilerden temizlenmesine" ilişkin daha önceki sözlerinin ardından Filistinlilerin topraklarından çıkarılmasını reddeden resmi açıklamalar yayınlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ürdün ve Mısır'ın "Gazze'yi Filistinlilerden temizlemek" için daha fazla Filistinliyi kabul etmesi gerektiğini söylemesinden birkaç gün sonra Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ürdün Kralı Abdullah ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakan ve Kral Abdullah Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanması, rehinelerin serbest bırakılması ve bölgede güvenlik ve istikrar için bir yol oluşturulması konularını ele aldılar" denildi.

Trump'ın Gazze'ye ilişkin yorumlarına atıfta bulunulmayan açıklamada, "Bakan Rubio, Ürdün Koridoru aracılığıyla insani yardım sağlamadaki ayrılmaz rolü aracılığıyla ateşkesi desteklediği için Ürdün'e teşekkür etti" ifadeleri kullanıldı.

AB, Refah Sınır Misyonunu yeniden başlatırken İtalya askeri polis gönderecek

İtalya Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları, Gazze ile Mısır arasındaki sınır kapısını denetlemek üzere yeniden başlatılan Refah Geçiş Noktası için Avrupa Birliği Sınır Destek Misyonu'na (EUBAM Refah) yedi Jandarma askeri polisinin katılacağını açıkladı.

EUBAM, Refah'ta halihazırda iki İtalyan'ın görev yaptığını belirten bakanlıklar, misyonun öncelikli amacının "300'e kadar yaralı ve hastanın günlük geçişini koordine etmek ve kolaylaştırmak, insani acil durum bağlamında savunmasız insanlara yardım ve koruma sağlamak olduğunu" ifade etti.

Bakanlıklardan yapılan açıklamada, "İtalya aynı zamanda Avrupa Jandarma Gücü'nün tüm birliğinin operasyon bölgesine taşınmasından da sorumlu olacak" denildi ve İspanyol Guardia Civil subayları ve Fransız jandarmalarının da uluslararası güce katılacağı belirtildi.

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, yaptığı açıklamada, "Kasım 2005'te kurulan ancak 2007'de askıya alınan EUBAM Refah'ın Mısır'la olan kilit geçişi yeniden izlemeye başlayacağını" duyurdu.

Kaynak: ANKA

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