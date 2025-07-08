Trump'tan Gazze için çözüm vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki durumun trajik olduğuna işaret ederek, buradaki sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da 30 Nisan'dan sonra ilk kez kabine üyeleriyle yaptığı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze bir trajedi, bunu çözmemiz gerekiyor." ifadesini kullanan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu konuyu görüşeceklerini belirtti.

Trump, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Netanyahu ile bugün tekrar buluşacaklarını ve konuşacakları tek konunun "belki de sadece Gazze olacağını" söyledi.

Gazze'deki sorunu çözme konusundaki kararlılığını vurgulayan Trump, "Netanyahu ve diğer tarafların da" bu konuda çözümden yana olduklarını dile getirdi.

ABD Başkanı'nın yönlendirmesi üzerine söze giren Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da "Bu hafta sonuna kadar 60 günlük bir ateşkes getirecek anlaşmaya varacağımızı umuyoruz. 10 esir serbest bırakılacak ve 9 esir cenazesi teslim edilecek." dedi.

Özel Temsilci, bu ateşkesin, Gazze'de "kalıcı bir barışa yol açacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna konusunda Putin'den "memnuniyetsizliğini" dile getirdi

ABD Başkanı Trump, kabine toplantısında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşla ilgili soruya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "memnun olmadığını" belirterek yanıt verdi.

Trump, bu durumda Rusya'ya karşı bir şey yapıp yapmayacağı sorusuna cevaben, "Sizinle paylaşmamayı tercih ederim. Küçük bir sürpriz yaşamak istemez miyiz?" ifadesini kullandı.

Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayı düşündüğünü söyleyen Trump, bu konuda "çok ciddi" olduğunu vurguladı.

Ukrayna'ya "en iyi silahları" verdiklerinin altını çizen Trump, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın kendini savunması gerektiğini belirtti.

Putin'in Ukrayna hakkında "saçmaladığını" söyleyen Trump, "Putin, insanlara doğru davranmıyor. Bu yüzden Ukrayna'ya bazı savunma silahları gönderiyoruz. Ben onayladım. Gerçeği bilmek istiyorsanız, Putin bize bir sürü saçma şey söylüyor." diye konuştu.