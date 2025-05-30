Trump, Gazze'de ateşkes için tarih verdi: Anlaşmaya çok yaklaştılar - Son Dakika
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Trump, Gazze'de ateşkes için tarih verdi: Anlaşmaya çok yaklaştılar

Trump, Gazze\'de ateşkes için tarih verdi: Anlaşmaya çok yaklaştılar
30.05.2025 21:55
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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yaklaşıldığını vurgulayarak, "Bunun sonucunu bugün içinde ya da belki yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevinden ayrılan Elon Musk için Oval Ofis'te düzenlediği veda töreninde Gazze'de ateşkes ve İran'la müzakere sürecini değerlendirdi.

"GAZZE'DE ANLAŞMAYA ÇOK YAKLAŞTILAR"

Trump, İsrail'in onayladığı ve Hamas'ın cevabının beklendiği belirtilen ateşkes anlaşmasında son durumun ne olduğuna ilişkin bir soruya, "Gazze konusunda bir anlaşmaya çok yaklaştılar. Bunun sonucunu bugün içinde ya da yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var" yanıtını verdi.

"İRAN DA BOMBALANMAK YERİNE ANLAŞMA YAPMAYI TERCİH EDER"

Gazze ile ilgili değerlendirmesinin hemen ardından İran'la nükleer müzakereler konusunda da bir açıklama yapan Trump, "İran'la bir anlaşma yapma şansımızın olduğunu düşünüyorum. Onlar da bombalanmak yerine anlaşma yapmayı tercih ederler. Bence bu anlaşma uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşebilir. Orta Doğu'ya bomba yağdırılmadan da bir anlaşma yapabiliriz. Bu çok iyi olurdu." şeklinde konuştu.

ÇİN İLE TİCARET ANLAŞMASI

ABD Başkanı, Çin'in kendileriyle yaptığı ve gümrük vergilerini karşılıklı olarak geçici süreliğine düşüren ticaret anlaşmasını tamamen ihlal ettiğini de savundu. Trump, "Anlaşmanın büyük bir bölümünü ihlal ettiler. Ama eminim ki Başkan Şi ile konuşacağım ve umarım bunu çözeceğiz." dedi.

TARİFELERİ ENGELLEME KARARI

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin tarifeleri engelleme kararının kaldırılmasının 'harika bir an' olduğunu kaydeden Trump, "Umarım şimdi mahkemeye gider ve bu savaşı kazanırız." dedi. Söz konusu kararın "başkanlık yetkilerini" elinden alacağını savunan Trump, "Bu korkunç bir şey olurdu ve en önemlisi bizi savunmasız bırakırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Gazze'de ateşkes için tarih verdi: Anlaşmaya çok yaklaştılar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Fuat Seckin:
    Büyük Şeytan gene bir oyun içerisinde amacı İsrail'e nefes aldırmak 0 0 Yanıtla
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