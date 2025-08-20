Trump'tan Güvenlik İzinlerine İptal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Güvenlik İzinlerine İptal

20.08.2025 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump yönetimi, 37 istihbarat yetkilisinin güvenlik izinlerini iptal etti.

ABD'de Donald Trump yönetimi, federal hükümetin istihbarat camiasından 37 aktif görevdeki ve eski ulusal güvenlik yetkilisinin güvenlik izinlerini kaldırdı.

Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gabbard, güvenlik iznine sahip bulunmanın "ayrıcalık" olduğunu kaydederek, "Kamu güvenini istismar ederek istihbaratı siyasallaştıran ve manipüle eden, yetkisiz şekilde gizli bilgileri sızdıran ve/veya mesleki standartları kasıtlı ve ağır biçimde ihlal eden 37 aktif görevdeki ve eski istihbarat görevlisinin güvenlik izinleri iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İzinleri kaldırılan görevlilerin çoğu yıllar önce hem üst düzey hem de göz önünden uzak pozisyonlarda görev yapmış isimlerden oluşuyor. Bazıları, 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesiyle ilgili istihbarat değerlendirmelerinde yer almış ve Trump'a eleştiri yöneltilen mektuplar imzalamıştı.

Trump, göreve başlamasının ardından eski Başkan Joe Biden'ın yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gibi bazı üst düzey isimlerin güvenlik izinlerini kaldırmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Güvenlik İzinlerine İptal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Hastanelerde yeni dönem “QR Kod Temizlik Uygulaması“ yaygınlaşıyor Hastanelerde yeni dönem! "QR Kod Temizlik Uygulaması" yaygınlaşıyor

08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
09:43
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 10:13:11. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Güvenlik İzinlerine İptal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.