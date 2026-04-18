Trump'tan İran'a Abluka Kaldırma Müjdesi
Trump'tan İran'a Abluka Kaldırma Müjdesi

18.04.2026 00:38
Trump, İran ile yapılan anlaşma sonrası ablukanın kaldırılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sağlanmasının ardından bu ülkeye yönelik ablukanın kaldırılacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Arizona eyaletinde havalimanında basın mensuplarının İran'la ilgili sorularını yanıtladı.

Trump, İranlılarla bu hafta sonu görüşmelerin devam edeceğini ve olumlu bir sonuç beklediklerini vurguladı.

"Pek çok olumlu şey oluyor, buna Lübnan da dahil." diyen Trump, neler olacağını bekleyip göreceklerini kaydetti.

ABD Başkanı, "Anlaşma imzalanır imzalanmaz (İran'a yönelik) abluka kaldırılacak. Ablukanın biteceği zaman o zamandır." değerlendirmesini yaptı.

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, İran

