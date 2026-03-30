Trump'tan İran'a Rejim Değişikliği Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan İran'a Rejim Değişikliği Açıklaması

30.03.2026 10:11
Trump, İran'da rejim değişikliği yapıldığını ve yeni yönetimin daha makul olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ülkede "rejim değişikliği" yapıldığını ve yeni yönetimin daha "makul" olduğunu öne sürdü.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump, Air Force One uçağında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İran'daki "ilk yönetimin yok edildiğini", "ikinci yönetimin de neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığını" vurgulayan Trump, "Biz zaten rejimi değiştirdik. Daha önce kimsenin muhatap olmadığı farklı insanlarla muhatap oluyoruz. Tamamen farklı bir grup. Bu nedenle bunu rejim değişikliği olarak değerlendiririm." dedi.

Trump, yeni yönetimin "daha makul" olduğunu söyleyerek, "İlk önce gerçekten kötü, gerçekten şeytani olan rejim devrildi. İkincisi atandı ve onlar da gittiler." ifadesini kullandı.

İran ile hem doğrudan hem de dolaylı olarak görüşmeler yapıldığını aktaran Trump, "Temsilcilerimiz var ama aynı zamanda doğrudan da görüşüyoruz." diye konuştu.

Donald Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yaptıklarını ve "kendilerine çok uzun zaman önce verilmesi gereken birçok şeyi elde ettiklerini" savundu.

ABD'nin önerdiği 15 maddelik ateşkes planına İran'ın yanıt verip vermediğine ilişkin soruyu cevaplayan Trump, "Verdiler. Bize maddelerin çoğunu verdiler. Neden vermesinler ki?" sözlerini sarf etti.

Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşmaya varabileceğine inandığını, ancak Tahran'dan hiçbir zaman emin olunamayacağını dile getirdi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasını kesinlikle istemediğini vurgulayan Trump, Tahran'ın böyle bir kapasiteye sahip olması halinde bunu hemen kullanacağı yorumunu yaptı.

Küba'ya ilişkin açıklamalar

Donald Trump, Küba'dan kovulan Küba kökenli ABD'lilere destek olacaklarını belirterek, bu kişilerin bazı aile üyelerinin Fidel Castro döneminde öldürüldüğünü söyledi.

ABD'nin sıradaki hedefinin Küba olacağını dile getiren Trump, "Kübalı Amerikalılarımıza yardım etmek için orada olacağız." dedi.

Beyaz Saray'da inşası süren balo salonuna ilişkin açıklamalar

Donald Trump, Beyaz Saray'ın doğu kanadına yapılacak balo salonunun altında güvenlik odaklı bir kompleks inşa edildiğini ve projenin tamamen kendisi ve bağışçılar tarafından finanse edildiğini öne sürdü.

Balo salonunun altında "devasa bir kompleks" inşa edildiğini belirten Trump, çalışmaların planlanandan hızlı ilerlediğini aktardı.

Trump, "Ordu, balo salonunun altında devasa bir kompleks inşa ediyor ve söz konusu inşaat devam ediyor. Çok iyi gidiyoruz." açıklamasında bulundu.

Yer altındaki yapının, güvenlik önlemleriyle bağlantılı olduğunu vurgulayan Trump, balo salonunun altında inşa edilen kompleksle bağlantılı olarak çift amaçlı bir işlev göreceğini kaydetti.

Trump, "Kurşun geçirmez camlarımız var. Dron geçirmez çatılarımız ve tavanlarımız var. Her şey dron ve kurşun geçirmez ve ne yazık ki, bunun iyi bir şey olduğu çağda yaşıyoruz." diye konuştu.

Söz konusu projenin kamu kaynakları kullanılmadan hayata geçirildiğini savunan Trump, finansmanın tamamen kendisi ve bağışçılar tarafından sağlandığını öne sürdü.

Trump, "Ödenen tüm para benim tarafımdan ve bağışçılar tarafından ödeniyor. Hepsi bağışçılardan geliyor. Balo salonuna devletten tek kuruş bile para gitmiyor." ifadesini kullandı.

Donald Trump, çalışmaların hem planlanandan önce ilerlediğini hem de bütçenin altında olduğunu dile getirdi.

Trump, balo salonunun, mimari olarak Beyaz Saray ile uyumlu olacak şekilde tasarlandığını aktararak, "Bence dünyanın en büyük balo salonu olacak. Tam da Beyaz Saray'a yakışır nitelikte, ki bence bu çok önemli." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a Rejim Değişikliği Açıklaması - Son Dakika

