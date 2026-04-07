İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu

İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehdidinin sonuna doğru gelinirken, stüdyosuna geri sayım sayacı yerleştirdi.

NETANYAHU'YA YAKIN KANAL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetine yakınlığıyla bilinen Kanal 13'ü açanlar beklemedikleri bir görüntü ile karşılaştı. Televizyon yayın sırasında, stüdyo masasının önüne "Trump'ın tanıdığı son süre" yazılı geri sayım sayacı yerleştirdi. Trump'ın verdiği süre TSİ ile 03.00'de sona eriyor.

TRUMP’TAN İRAN’A SERT ÜLTİMATOM

ABD Başkanı Trump, İran yönetimine salı günü sonuna kadar anlaşmaya varması için süre tanıdı. Trump, aksi durumda “İran medeniyetini yok etmekle” tehdit etti.

SÜRE ÖNCE 48 SAAT, SONRA 8 NİSAN’A UZATILDI

Trump, 5 Nisan’da yaptığı açıklamada İran’a 48 saat süre verdiğini duyurmuş, bu sürede anlaşma sağlanmaması halinde ülkenin enerji santralleri ve köprülerinin hedef alınacağını öne sürmüştü. Daha sonra bu süreyi 8 Nisan’a kadar uzattığını açıkladı.

“TEK GECEDE YOK EDEBİLİRİZ” İDDİASI

ABD Başkanı, son açıklamasında ise anlaşma sağlanmaması halinde İran’ın “tek bir gecede yok edilebileceğini” iddia etti. Ayrıca Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı’nı açma çağrısında bulundu.