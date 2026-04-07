İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu
07.04.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran yönetimine yönelik sert tehditleri ve verdiği süre uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken, İsrail’de hükümet yanlısı bir politika izleyen Kanal 13 televizyonu geri sayım başlattı. Trump'ın İran'a verdiği süre TSİ ile 03.00'de sona eriyor.

İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehdidinin sonuna doğru gelinirken, stüdyosuna geri sayım sayacı yerleştirdi. 

NETANYAHU'YA YAKIN KANAL 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetine yakınlığıyla bilinen Kanal 13'ü açanlar beklemedikleri bir   görüntü ile karşılaştı. Televizyon yayın sırasında, stüdyo masasının önüne "Trump'ın tanıdığı son süre" yazılı geri sayım sayacı yerleştirdi. Trump'ın verdiği süre TSİ ile 03.00'de sona eriyor. 

TRUMP’TAN İRAN’A SERT ÜLTİMATOM

ABD Başkanı Trump, İran yönetimine salı günü sonuna kadar anlaşmaya varması için süre tanıdı. Trump, aksi durumda “İran medeniyetini yok etmekle” tehdit etti.

SÜRE ÖNCE 48 SAAT, SONRA 8 NİSAN’A UZATILDI

Trump, 5 Nisan’da yaptığı açıklamada İran’a 48 saat süre verdiğini duyurmuş, bu sürede anlaşma sağlanmaması halinde ülkenin enerji santralleri ve köprülerinin hedef alınacağını öne sürmüştü. Daha sonra bu süreyi 8 Nisan’a kadar uzattığını açıkladı.

“TEK GECEDE YOK EDEBİLİRİZ” İDDİASI

ABD Başkanı, son açıklamasında ise anlaşma sağlanmaması halinde İran’ın “tek bir gecede yok edilebileceğini” iddia etti. Ayrıca Tahran yönetimine Hürmüz Boğazı’nı açma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 22:55:58. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.