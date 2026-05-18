Trump'tan İran'a Zaman Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a Zaman Uyarısı

Trump\'tan İran\'a Zaman Uyarısı
18.05.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın hızlı hareket etmemesi halinde kaybedeceğini belirtti ve askeri seçenekler değerlendiriyor.

WASHINGTON, 18 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran için "zamanın daraldığı" uyarısında bulunarak, İranlı liderlerin hızlı hareket etmemesi halinde ülkenin elinde hiçbir şey kalmayacağı tehdidinde bulundu.

Trump pazar günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "İran için zaman daralıyor. Bir an önce hızlı hareket etmeye başlasalar iyi olur. Yoksa kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman çok önemli" ifadelerini kullandı.

Medyada çıkan haberlere göre, Tahran'a karşı yeni askeri harekat seçeneklerini değerlendiren Trump pazar günü erken saatlerde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran konusunu ele aldı.

ABD merkezli Axios haber sitesinin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Trump'ın salı günü Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek askeri seçenekleri görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a Zaman Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi

11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:49
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:55
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek’in kızı çıktı
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
09:35
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:37:03. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Zaman Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.