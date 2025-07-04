Trump'tan İran Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlemeden önce kendisine haber verdiğine yönelik açıklamasını yineledi.

Iowa eyaletinin Des Moines kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef alan saldırılarından sonra Tahran'ın verdiği karşılığa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'ın Katar'da bulunan El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırı düzenlemeden önce kendisine haber verdiğini ifade ederek, "Beni aradılar ve 'Size saldırı düzenlememiz gerek' dediler. Bunu söyleyen İran'dı. Oldukça saygılıydılar. Bu da demek oluyor ki bize saygı duyuyorlar." dedi.

ABD Başkanı Trump, "Biz onlara 14 bomba attık. Onlar da bana 'Biz de size 14 füze atmak istiyoruz' dedi. Ben de 'Tamam buyurun, anlıyorum' diye karşılık verdim." şeklinde konuştu.

İran'ın saldırının saatini ve hedeflerini de önceden bildirdiğini vurgulayan Trump, "Saldırıyı nereye düzenleyeceklerini söylediler. Ben de 'güzel' dedim. Üssü tahliye ettik. Bana 'Efendim saldırı saat birde' dediler. Ben de bunun sorun olmayacağını söyledim." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, 23 Haziran'da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırıyı önceden kendilerine haber verdikleri için İran'a teşekkür etmişti.

Trump paylaşımında, "İran'a (saldırıyı) bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı. Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim." açıklaması yapmıştı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti. İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmıştı.

ABD Başkanı Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.