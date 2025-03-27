Trump'tan İthal Otomobillere Yüzde 25 Vergi - Son Dakika
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Trump'tan İthal Otomobillere Yüzde 25 Vergi

Trump\'tan İthal Otomobillere Yüzde 25 Vergi

Trump, ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Dünyadan sert tepkiler geldi.

27.03.2025 14:11
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ABD Başkanı Trump'ın ithal otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurması, büyük otomobil üreticisi ülkelerde sert tepki ile karşılandı.ABD Başkanı Donald Trump, yurt dışından ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergisinin 2 Nisan'dan itibaren yüzde 25 oranında artırılacağını duyurdu. Uluslararası düzeyde büyük tepki gören kararı ile ilgili açıklamalarda bulunan Trump, ithal otomobillere getirilen gümrük vergisinin süresiz uygulanacağını ifade ederek "Ancak (otomobiller) ABD'de üretilmiş ise hiç vergi olmayacak" dedi.

Japonya ve Kanada ile birlikte, söz konusu karara karşı tedbirler alınacağını duyuran Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabı üzerinden yayımladığı mesajda "ABD'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) otomobil ihracatına gümrük vergisi uygulama kararından derin üzüntü duyuyorum. Gümrük vergileri şirketler için kötü, tüketiciler içinse daha da kötüdür. Hem ABD'de hem AB'de. Avrupa Birliği, müzakereler yoluyla bir çözüm bulma ve bunu yaparken ekonomik çıkarlarını koruma çabasına devam edecek" dedi.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise Trump'ın uygulamaya konacağını duyurduğu gümrük vergisine karşı AB'nin kararlı bir tavır takınması gerektiğini belirterek "ABD'ye teslim olmayacağımız net bir şekilde belli olmalı. Şimdi irade ve özgüvenli olma zamanı" ifadesini kullandı. Almanya'nın aynı zamanda Brüksel'i, sorunu bir "gümrük sarmalına girmeden", müzakerelerle çözme konusunda destekleyeceğini vurgulayan Habeck, gümrük vergilerinin sadece ABD ve AB'ye değil, küresel ekonomiye de zarar vereceğini dile getirdi.

Bakan Habeck, Trump'ın kararının "Alman otomobil üreticileri, Alman ekonomisi, AB ve aynı zamanda ABD için de kötü bir haber" olduğunu ifade ederek otomobil fiyatlarının ABD'de de artacağını belirtti.

VDA: ABD ekonomisi de kötü etkilenecek

Alman Otomobil Sanayisi Birliği (VDA), Donald Trump'ın aldığı kararın çok ağır ekonomik sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Nisan ayı başında yürürlüğe gireceği açıklanan gümrük vergisindeki yüzde 25'lik artışın otomobil üreticisi şirketleri olduğu kadar, otomotiv sanayisi ile iç içe geçmiş olan tedarik zincirlerini de baskı altına alacağını dile getiren VDA Başkanı Hildegard Müller, Kuzey Amerika'daki tüketicilerin de uygulamadan olumsuz etkileneceğini kaydetti.

Müller, gümrük vergisinin uygulanmaya başlanması ile hem Avrupa hem de ABD'de ekonomik büyüme ve refah açısından olumsuz etkiler görüleceğini, ek vergilerin AB'den ABD'ye yapılan ihracata vereceği zararın yanı sıra ABD ekonomisine de zararı olacağı öngörüsünde bulundu. Müller ayrıca, Brüksel ile Washington arasında ikili bir anlaşma için derhal görüşmelere başlanması gerektiğini ifade etti.

Kanada, Brezilya ve Japonya'dan tepkiler

Kanada Başbakanı Mark Carney, komşu ülke ABD'nin aldığı gümrük vergisi kararını, Kanada işçisine yönelik "doğrudan bir saldırı" olarak nitelendirdi. Carney açıklamasında, "Biz işçilerimizi savunacağız. Biz şirketlerimizi savunacağız. Biz ülkemizi savunacağız" dedi.

Washington'ın gümrük vergisi kararına karşı sessiz kalamayacaklarını dile getiren Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, "Brezilya için iyi olacağına inandığımız bir tavrı seçeceğiz" ifadesini kullandı.

Japonya Başbakanı Şigeru İşiba ise ABD'nin kararına karşı tepki olarak "uygun" bir adım atacaklarını duyurdu. "Yapılan açıklamanın ardından uygun önlemler üzerine düşünmek zorundayız" diyen İşiba, "Tabii ki her türlü seçeneği değerlendireceğiz" dedi.

AFP,Reuters,dpa/ ET,CÖ

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Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, Politika, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan İthal Otomobillere Yüzde 25 Vergi - Son Dakika

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