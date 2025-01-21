Trump'tan Meksika Körfezi'ne 'Amerika' İsim Değişikliği

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ABD'de yemin ederek göreve başlayan Başkan Donald Trump, törende, adını "Amerika Körfezi" olarak değiştireceğini duyurduğu Meksika Körfezi, zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olmasının yanı sıra küresel ticaret için de önemli bir geçiş noktası konumunda bulunuyor.

Trump'ın, yemin töreninde Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da resmi olarak tanınan "Meksika Körfezi"nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştireceğini duyurmasının ardından Körfez'in tarihi ve stratejik önemi merak konusu oldu.

"Amerika Körfezi" tartışması

Trump, 7 Ocak'ta Florida'daki yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, hem Kanada hem de Meksika'ya "gereksiz yere" açık verdiklerini kaydederek, bu iki ülkeyle de ekonomik ilişkileri ve gümrükleri revize edeceğini dile getirdi.

Donald Trump, "Pek çok bölgeyi kapsayan, güzel bir halka şeklindeki Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz. Bence güzel ve uygun bir isim." dedi.

Joe Biden yönetiminin Meksika'da trilyonlarca dolar değerindeki ABD varlıklarını kullanmadığı eleştirisinde bulunan ve Biden'ın aksine hareket edeceğini belirten Trump, "Meksika ile büyük bir ticaret açığımız var ve Meksika'ya çok yardım ediyoruz. Meksika aslında karteller tarafından yönetiliyor ve bunun olmasına izin verilemez." diye konuştu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise 9 Ocak'ta, Trump'ın sözlerine tepki göstererek, mizahi bir yanıt verdi:

"1607 yılına ait eski bir haritayı gözler önüne seriyorum. Elbette, Meksika Körfezi Birleşmiş Milletler tarafından resmi isim olarak tanınıyor. Ama neden Kuzey Amerika'ya 'Meksika Amerika'sı' demiyoruz? Kulağa hoş geliyor, değil mi? Apatzingan Anayasası'na göre bunu tartışabiliriz. O zaman Kuzey Amerika'ya Meksika Amerika'sı diyelim."

Meksika Körfezi'nin önemi

Amerika kıtasının keşfinden sonra İspanyol kaşifler, bölgede haritalandırma ve keşif çalışmaları gerçekleştirdi. 16. yüzyılın başlarında bölgeye Meksika Körfezi adı verildi ve o zamandan bu yana uluslararası haritalarda bu şekilde anılıyor.

ABD'nin güneydoğusunu, Meksika'nın doğu kıyısını ve Küba adasını çevreleyen ve dünyanın en büyük körfezi olan Meksika Körfezi, çevresel, ekonomik ve jeopolitik açıdan hem bölgesel hem de küresel olarak büyük önem arz ediyor.

Meksika Körfezi, dünyanın en büyük açık deniz petrol ve doğal gaz üretim bölgeleri arasında yer alırken, bir yandan da ticari balıkçılık endüstrisine de ev sahipliği yapıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresine (EIA) göre Körfez, ABD'nin ham petrol üretiminin yüzde 14'ünü oluşturuyor. ABD'nin toplam petrol rafine kapasitesinin en az yüzde 48'i ve toplam doğal gaz işleme tesisi kapasitesinin yüzde 51'i Körfez kıyısında yer alıyor.

Körfez, küresel ticaret için de önemli bir geçiş noktası

Birçok ticari liman ile uluslararası gemi yolunu oluşturan Körfez, Panama Kanalı'na bağlanarak Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Avrupa arasında küresel ticaret için önemli bir geçiş noktasını teşkil ediyor.

Kirlilik, aşırı avlanma ve iklim değişikliği de dahil birçok unsurun geleceğini tehdit ettiği Körfez, ABD ve Meksika ekonomileri için oldukça değerli bir kaynak olarak görülüyor.

Meksika Körfezi ayrıca, balık, karides, deniz memelileri ve deniz kaplumbağaları dahil deniz yaşamı açısından zengin ve Atlantik ekosistemindeki deniz yaşamı için hayati öneme sahip.

Özellikle petrol, doğal gaz, balıkçılık ve turizm gibi sektörlerle ABD ekonomisi için değerli konuma sahip olan Meksika Körfezi'nden ABD, sahil turizmi açısından da büyük gelir elde ediyor.