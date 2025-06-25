Trump'tan NATO ve Ekonomi Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, NATO savunma harcaması hedefiyle yılda 1 trilyon dolardan fazla artış olacağını söyledi.

Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'ne ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla katılan Trump, NATO ülkelerinin "hemen hemen hepsinin" çok hızlı bir şekilde yüzde 5'e ulaşma planlarını hızlandırdığını belirtti.

"(NATO bütçe hedefiyle) Yılda 1 trilyon dolardan fazla artış olacak." ifadesini kullanan Trump, NATO savunma bütçesinde ABD'nin payının diğer müttefiklere göre daha fazla olduğunu, bunun da "haksızlık" olduğunu söyledi.

Trump, planlanan artışın ülkesi için oldukça "önemli bir kazanç" olacağını belirtti.

İran'ın uranyumu taşıdığı iddiasına dair nükleer materyallerin hala tesislerde olduğunu düşündüğünü belirten Trump, "O kadar sert ve hızlı vurduğumuzu düşünüyoruz ki dışarı taşıyamadılar." dedi.

"(Saldırılar) İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini uzun yıllar geriye attı"

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısını değerlendiren Trump, "(Savaşın) Bittiğini düşünüyoruz. Artık birbirlerine saldıracaklarını sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu saldırının "çok başarılı" olduğunu belirterek, "Dünyada başka hiçbir ordu yapamazdı." dedi.

15 yıldır İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağını söylediğini vurgulayan Trump, "Yalnızca İran'ın nükleer tehdidini bitirmedik, ayrıca ABD'nin caydırıcılığının ciddiyetini hatırlatmış olduk." ifadesini kullandı.

İsrail Atom Enerjisi Komisyonu'ndan mektup aldığını belirten Trump, "(Saldırıların) İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini uzun yıllar geriye attığını değerlendiriyoruz. İran nükleer malzemeye erişemezse bu devam edebilir." diye konuştu.

"Fed Başkanı'nın zeka seviyesi yaptığı iş için düşük"

Trump, ülkede enflasyon olmadığını savunarak, "Harika bir ekonomiye sahibiz, gümrük tarifelerinden milyarlarca dolar kazanıyoruz." dedi.

Gümrük tarifesi ödemek istemeyenlerin fabrikalar inşa ettiğini vurgulayan Trump, gelen yatırımların ülke tarihinde görülmemiş olduğunu kaydetti.

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a da eleştirilerini yineleyerek, "Zeka olarak ortalama bir insan. Zeka seviyesinin yaptığı iş için düşük olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Powell hakkında eleştirilerini sürdüren Trump, "Çok aptal bir insan olduğunu düşünüyorum." dedi.