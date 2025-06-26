Trump'tan Netanyahu'ya Yolsuzluk Davası Çağrısı - Son Dakika
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Trump'tan Netanyahu'ya Yolsuzluk Davası Çağrısı

Trump\'tan Netanyahu\'ya Yolsuzluk Davası Çağrısı
26.06.2025 22:01
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Trump, Netanyahu'nun yolsuzluk davasının iptalini istedi. İsrail muhalefeti tepkili.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının iptal edilmesi çağrısına İsrail ana muhalefeti, "Trump, yasal süreçlerimize müdahale etmemeli" açıklamasıyla tepki gösterdi.

Yedioth Ahronot gazetesine açıklamalarda bulunan ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, Trump'ın Tel Aviv'in yargısına müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı.

Lapid, "Başkan Trump'a minnettarız, ancak milletvekili Simcha Rothman'ın dediği gibi başkan bağımsız bir ülkedeki yasal bir sürece müdahale etmemeli." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın, yolsuzluk davasının iptalini istemesinin Netanyahu'ya önden ödediği bir tazminat olarak değerlendirdiğini belirten Lapid, Gazze Şeridi'ne saldırılara son verilmesi için Trump'ın Netanyahu'ya baskı kuracağını söyledi.

Trump, Netanyahu'nun yolsuzluk davasının iptal edilmesini istemişti

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davasını "cadı avı" şeklinde nitelendirerek davanın derhal iptal edilmesini talep etmişti.

Netanyahu ve kendisinin "birlikte cehennemi" yaşadığını ve İsrail'in ezeli düşmanı İran'a karşı büyük zafer kaydettiklerini savunan Trump, İsrail'in "hayatta kalması" için savaştıklarını ifade etmişti.

Trump, kimsenin kendisiyle Netanyahu kadar iyi çalışamayacağını da belirterek, "İsrail'i kurtaran ABD idi ve şimdi Binyamin Netanyahu'yu kurtaracak olan da ABD olacak. Bu sözde adalet rezaleti kabul edilemez!" açıklamasını yapmıştı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahuhakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Netanyahu'ya Yolsuzluk Davası Çağrısı - Son Dakika

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