Trump\'tan Orduya Övgü, Protestoculara Gözdağı

- Trump'tan ABD ordusuna övgü, protestoculara gözdağı

WASHINGTON - ABD Başkanı Trump, Amerikan ordusunun 250. yıl geçit töreninde askeri gücü selamladı, muhalif protestoculara gözdağı mesaj verdi

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'de düzenlenen görkemli bir geçit töreniyle Amerikan ordusunun 250. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Askeri gösterinin sonunda yaptığı konuşmada Trump, ABD ordusunu "en büyük, en sert ve en cesur savaş gücü" olarak nitelendirdi. Aynı gün ülke genelinde Trump'ın politikalarına karşı binlerce protestocu "No Kings" sloganıyla sokaklara döküldü. Trump, protestoculara da gözdağı verdi.

ABD tarihinin en büyük askeri geçit töreni

National Mall'da gerçekleştirilen geçit töreni, ABD tarihindeki en kapsamlı askeri gösterilerden biri olarak kayıtlara geçti. Etkinliğe yaklaşık 7 bin asker, onlarca M1-A1 Abrams tankı, Bradley ve Stryker zırhlı araçları, obüsler ve diğer ağır silahlar katıldı. Gösterinin maliyetinin 45 milyon doları bulduğu bildirildi. Tören, ordu tarihinin farklı dönemlerini yansıtan tarihi üniformalar ve ekipmanlarla düzenlendi. Tören sunucusu, her dönem için çatışma geçmişini aktararak askeri teknolojileri tanıttı.

Trump'tan dikkat çeken mesaj: "Amerikan halkını tehdit eden herkes kaybedecek"

Törende Amerikan askerlerine seslenen Trump, orduya duyduğu minneti şu sözlerle ifade etti: "Ordu bizi özgür kılıyor, siz bizi güçlü kılıyorsunuz ve bu gece tüm Amerikalıları gururlandırdınız."

Dünya genelinde artan çatışmalara değinen ve sert bir uyarıda bulunan Trump, "Amerika'nın düşmanları, Amerikan halkını tehdit ederseniz, askerlerimizin sizin için geleceğini defalarca öğrendiler. Yenilginiz kesin olacak, sonunuz kesin olacak ve çöküşünüz tam ve eksiksiz olacak" dedi. ABD Başkanı, savaşta hayatını kaybeden askerleri de anarak, "Sizi seviyoruz, size saygı duyuyoruz ve ülkemize yaptığınız asil hizmeti minnetle karşılıyoruz" dedi.

Geçit töreni Trump'ın doğum gününe denk geldi

Tören, Trump'ın 79. doğum gününe denk geldi. Kalabalık, Trump geçit töreni alanına geldiğinde 21 pare top atışı eşliğinde "Happy Birthday to You" şarkısını söyledi. Trump ve eşi Melania Trump'a Amerikan bayrağı hediye edilirken, etkinlik Lee Greenwood'un "God Bless the USA" şarkısının canlı performansıyla sona erdi. Fırtına beklentisine rağmen planlandığı gibi ilerleyen törende yalnızca F-22 uçuşu gibi birkaç hava gösterisinin iptal edildiği belirtildi.

Törene karşı "No Kings" protestoları: 50 eyalette 2 bin eylem

Geçit töreninin yapıldığı gün, ülke genelinde Trump'ın otoriter politikalarına karşı "No Kings" hareketi kapsamında 2 binden fazla protesto düzenlendi. Organizatörler, hareketin "göçmen politikaları, otoriterliği, milyarder odaklı siyaseti ve demokrasinin militarizasyonunu" reddetmeyi amaçladığını açıkladı. Washington'da kitlesel bir protesto organize edilmemesine rağmen, bazı göstericiler "Faşist ABD'ye Hayır", "Krallara Hayır" yazılı dövizlerle başkentte yürüyüş yaptı.

Göçmen protestoları ve Ulusal Muhafız gerilimi büyüyor

Geçit töreni ve protestolar, Los Angeles ve diğer büyük şehirlerdeki göçmen karşıtı baskınlara karşı düzenlenen gösterilerle birleşti. Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un karşı çıkmasına rağmen Los Angeles'a 4 bin Ulusal Muhafız göndererek federal binaları ve personeli koruma emri verdi. Protestoların yayılması üzerine Teksas Valisi Greg Abbott ve Missouri Valisi Mike Kehoe, eyaletlerinde de Ulusal Muhafızları göreve çağırdı.

Tarihi geçmişi olan askeri gösteri

ABD'de son büyük askeri geçit töreni, 1991 yılında Körfez Savaşı'nın sona ermesi nedeniyle düzenlenmişti. Ondan önceki benzer tören ise 1961'de Başkan John F. Kennedy'nin göreve başlamasında yapılmıştı.

Trump, göreve geldiği ilk dönemden bu yana büyük çaplı bir askeri geçit töreni düzenleme isteğini açıkça ifade etmiş, ancak yüksek maliyet ve siyasi eleştiriler nedeniyle daha önce bu fikir rafa kaldırılmıştı.