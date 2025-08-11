Trump'tan Putin Görüşmesi Umut Aşılıyor - Son Dakika
Trump'tan Putin Görüşmesi Umut Aşılıyor

11.08.2025 20:13
Trump, Putin'le yapacağı görüşmeden ateşkes umduğunu belirtti ve savaşın sona ermesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirterek, "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşecek görüşmeden ümitli olduğunu ve bu savaşın bir an önce bitmesini istediğini kaydeden Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin "çok yapıcı" geçeceğine inandığını ancak şu anda sonucu bilmediğini vurguladı.

ABD Başkanı, "Vladimir Putin ile görüşmeye gidiyorum ve ona şunu söyleyeceğim: Bu savaşı bitirmelisin." diye konuştu.

Konuşmasının bir yerinde Alaska yerine "Rusya'ya gideceğim" diyen Trump, daha sonraki ifadelerinde ise Putin'in Amerikan topraklarına geleceğini ve bunun "saygıdeğer" bir şey olduğunu dile getirdi.

Trump, Putin'le görüşmesinden ateşkes çıkmasını umduğunu vurgulayarak, bununla beraber görüşmeden ne çıkacağını ve Putin'in aklında ne olduğunu henüz bilmediğini kaydetti ve "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir." dedi.

Çıkışta "iyi şanslar, bu kadar" diyebilirim

Trump şöyle konuştu:

"Görüşmenin ardından, önce (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'i arayacağım, sonra Avrupalı liderlerle konuşacağım ve sonucu onlara aktaracağım. Bir sonraki görüşmede Zelenskiy ile buluşacağım ancak bu iki lider bir araya gelmeli. Benim de orada olmamı isterlerse olurum. (Putin'le görüşmemde) Parametreleri görmeye gidiyorum. Çıkışta 'iyi şanslar, bu kadar' diyebilirim. Bu işin çözülmeyeceğini söyleyebilirim. ya da olumlu geçer ve ne tür bir anlaşma olabileceğini Zelenskiy ile Avrupalı liderlere aktarırım. Sonra anlaşmayı yapmak bana değil bu iki ülkeye kalmış. Ben ateşkesin olmasını istiyorum."

Putin'le görüşmesinden sonra Zelenskiy ile de görüşeceğine işaret eden Trump, sonunda bu iki liderin aynı odada buluşmasını ve anlaşmasını umduğunu vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın ciddi oranda toprağını işgal ettiğini anlatan ve Ukrayna'nın direnecek çok fazla gücü olmadığını savunan ABD Başkanı, "Bazı bölgelerin Ukrayna'ya geri verilmesini sağlamaya çalışacağız. İki ülke arasında (anlaşma olursa) toprak değişimi de olacak." değerlendirmesini yaptı.

Trump'tan "kara yolunu kullansalardı Ruslar 4 saatte Kiev'e inerdi" iddiası

Öte yandan Trump, Rusların işgale ilk başladıkları günlerde kırsal arazi yerine kara yolunu kullanmaları durumunda Kiev'e 4 saatte inebileceklerini, ancak yetkili Rus komutanın kırsal yolu tercih ettiğini ileri sürdü.

Kaynak: AA

Trump'tan Putin Görüşmesi Umut Aşılıyor

