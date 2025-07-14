Trump'tan Rusya'ya Vergi Tehdidi - Son Dakika
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Trump'tan Rusya'ya Vergi Tehdidi

14.07.2025 20:32
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Trump, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile anlaşma sağlamazsa vergileri yüzde 100 artıracağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı basın toplantısında konuştu.

ABD Başkanı Trump, "Rusya'dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde (Ukrayna'yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız." ifadelerini kullandı.

Trump, "Bugün Ukrayna'ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptık." diyerek, ABD'nin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, "(Ukrayna'ya) en üst düzey silahlar gönderiyoruz, NATO tarafından koordine ediliyor." dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, "ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme kararı çok önemli. Avrupalı devletlerle görüşeceğim ve Ukrayna için askeri yardım konteynerleri hazırlayacağız. Bu süreçte (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in orada bulunması nedeniyle Ukrayna ile görüşmelerde daha ciddi karşılandım." diye konuştu.

Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Washington ziyareti öncesi sosyal medya platformu Truth Social hesabından paylaşımda bulunmuştu.

ABD'nin "dost ve düşmanları tarafından on yıllardır askeri ve ticari olarak kazıklandığını" ileri süren Trump, "Bu, trilyonlarca dolarlık bir maliyete mal olmuştur ve artık sürdürülebilir değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'ya Patriot savunma sistemi gönderilecek

ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile elinde hazır Patriot hava savunma sistemi bulunan ülkelerin mevcut silahlarını hızla Ukrayna'ya göndermesi konusunda anlaştıklarını söyledi.

Halihazırda elinde 17 batarya bulunan bir ülkenin "sevkiyata hazır olduğunu" belirten Trump, ABD'nin bu ülkeye verdiği bataryaları daha sonra yeniden tedarik edeceğini ifade etti.

Trump, "güçlü bir Avrupa'ya" sahip olmanın iyi bir şey olduğunu söyleyerek, bu süreçte ABD askerlerinin hayatını kaybetmeyeceğini, Ukrayna'nın ise kendini savunmak için gerekli silaha kavuşacağını vurguladı.

Rutte, Putin'e mesaj verdi

Başkan Trump'a silah desteği kararı için teşekkür eden Genel Sekreter Rutte, Ukrayna'nın elinin güçleneceğine dikkati çekerek, Rusya Devlet Başkanı Putin'i "ciddiyete" çağırdı.

Rutte, "Bugün ben Vladimir Putin olsaydım ve siz (Trump) burada 50 gün içinde yapmayı planladığınız şeylerden bahsederek bu duyuruyu yapsaydınız, Ukrayna ile ilgili müzakereleri yarından itibaren ne kadar ciddiye almam gerektiğini tekrar düşünürdüm." dedi.

Birçok ülkeyle iletişim halinde olduğunu vurgulayan Rutte, Almanya başta olmak üzere, Finlandiya, Danimarka, İsveç ve Kanada gibi ülkelerin Ukrayna'ya silah gönderme sürecinin bir parçası olmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Rusya'ya Vergi Tehdidi - Son Dakika

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