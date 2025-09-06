Trump'tan Savaş Bakanlığı İle İlgili Karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Savaş Bakanlığı İle İlgili Karar

Trump\'tan Savaş Bakanlığı İle İlgili Karar
06.09.2025 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştiren kararnamesini imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın adının "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında Pentagon'un yeni yapılanmasına ilişkin yeni bir adım attıklarını duyurdu.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN İSMİ RESMEN DEĞİŞTİ

Trump, Savunma Bakanlığı'nın adının bundan sonra "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören bir başkanlık kararnamesine imza atarken, bunun için gerekli yasal düzenlemenin yapılması için Kongre'ye taleplerini sunacaklarını belirtti.

ABD Başkanı, "Birinci Dünya Savaşı'nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı'nı kazandık. Ondan önce ve arasında da her şeyi kazandık. Sonra bakanlığın adını Savunma Bakanlığı diye değiştirdik. Artık şimdi Savaş Bakanlığı adını veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, salonda bulunan Savunma Bakanı Pete Hegseth'e seslenerek, "Savaş Bakanımız Pete Hegseth'in de birkaç söz söylemesini istiyorum. Bence bu isim çok daha uygun, özellikle de dünyanın şu anki durumu göz önüne alındığında." dedi.

"BUNU YAPMAK ZORUNDA OLDUKLARINI BİLİYORUM"

Trump, "Bakanlık isminin değiştirilmesi konusunda Kongre yasal düzenlemeyi yapacak mı?" sorusuna, "Bilmiyorum, emin değilim ama bunu yapmak zorunda olduklarını biliyorum. Bugün bu başkanlık kararnamesini imzalıyoruz, ama Kongre'nin ne yapacağını göreceğiz. Bu konuda çok kararlıyız ve bunu Kongre'ye sunacağız." diye yanıt verdi.

Öte yandan Cumhuriyetçilerin hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa sahip olması nedeniyle ilgili adımın yasal düzenlemesinin yapılmasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.

Savaş Bakanlığı, ABD Anayasası'nın yürürlüğe girdiği 1789 yılında kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden iki yıl sonra, 1947'de çıkan yasa ile Savunma Bakanlığı şeklinde yeniden adlandırıldı.

VENEZUELA'YI TEHDİT ETTİ

Trump, Venezuela ile yaşanan gerginlik içinde "(Venezuela'ya ait uçakların ABD savaş gemilerinin üstünden uçması) Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir. Bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek" ifadelerini kullandı.

"HAMAS'LA ÇOK YOĞUN MÜZAKERELER YÜRÜTÜYORUZ"

Trump, Gazze ile ilgili bir soru üzerine ise "Hamas'la çok yoğun müzakereler yürütüyoruz. Onlara, esirlerin hepsini hemen serbest bırakın, o zaman çok daha iyi şeyler olacak, eğer hepsini serbest bırakmazsanız durum çok kötü olacak dedik." şeklinde konuştu.

Söz konusu müzakerelerde 20 esirin serbest bırakılması konusunda Hamas'la müzakereler yaptıklarını belirten Trump, ayrıca 30 esirin de öldüğünü düşündüklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Savaş Bakanlığı İle İlgili Karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Dolar adam“ lakaplı suç örgütü elebaşı Antonio Francisco Macamamo öldürüldü "Dolar adam" lakaplı suç örgütü elebaşı Antonio Francisco Macamamo öldürüldü
Grip ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran gazeteci hayatını kaybetti Grip ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran gazeteci hayatını kaybetti
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu’yla birlikte gidecek Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek
Rekor tazeledi Gram altında tarihi zirve Rekor tazeledi! Gram altında tarihi zirve
İspanya deplasmanda şov yaptı İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde günün sonuçları İspanya deplasmanda şov yaptı! İşte Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları
Savcı cinayetinde yeni detaylar 1 yıl önce restorana gelip camları kırmış Savcı cinayetinde yeni detaylar! 1 yıl önce restorana gelip camları kırmış
BTK’dan e-imza kullanıcılarına yönelik asılsız iddialara suç duyurusu BTK'dan e-imza kullanıcılarına yönelik asılsız iddialara suç duyurusu

23:59
Kayyum kararı sonrası CHP’den olağanüstü kurultaya gidiyor
Kayyum kararı sonrası CHP'den olağanüstü kurultaya gidiyor
22:51
Jason Denayer Galatasaray’ın ezeli rakibine transfer oluyor
Jason Denayer Galatasaray'ın ezeli rakibine transfer oluyor
22:51
Murat Kurum’dan yeni sosyal konut müjdesi Gençlere ve üç çocuklu ailelere kontenjan ayrılacak
Murat Kurum'dan yeni sosyal konut müjdesi! Gençlere ve üç çocuklu ailelere kontenjan ayrılacak
22:04
Sadettin Saran Ali Koç’un kendisine yaptığı teklifi ilk kez açıkladı
Sadettin Saran Ali Koç'un kendisine yaptığı teklifi ilk kez açıkladı
21:39
700 liralık oyuncak çalan kadın, 10 liralık da alışveriş yaptı O anlar kameralarda
700 liralık oyuncak çalan kadın, 10 liralık da alışveriş yaptı! O anlar kameralarda
21:18
Arızayı bulmak için ustayı motorun içine bindirdi, kaput açık ilerledi İşte o anlar
Arızayı bulmak için ustayı motorun içine bindirdi, kaput açık ilerledi! İşte o anlar
19:40
MHP’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a çağrı: Komisyon, Öcalan’ın beyanlarını dinleyebilir
MHP'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a çağrı: Komisyon, Öcalan'ın beyanlarını dinleyebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2025 01:30:31. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan Savaş Bakanlığı İle İlgili Karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.