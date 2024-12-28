Trump'tan TikTok Yasağına Erteleme Başvurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'tan TikTok Yasağına Erteleme Başvurusu

Trump, TikTok'un ABD yasaklanmasına karşı Yüksek Mahkeme'den erteleme talep etti.

28.12.2024 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WASHINGTON, 28 Aralık (Xinhua) -- Ocak ayında yemin ederek ABD başkanlığı görevine başlayacak Donald Trump, Yüksek Mahkeme'den TikTok yasağını konuya ilişkin çözüme zaman tanımak amacıyla ertelemesini istedi.

Başvuru, Trump'ın avukatı John Sauer tarafından yapıldı. Trump, Sauer'i ABD hükümetini Yüksek Mahkeme gibi temyiz mahkemelerinde temsil etmekten sorumlu başsavcı pozisyonuna aday göstermişti.

Belgede Trump'ın TikTok'un ABD'de derhal yasaklanmasına karşı çıktığı ve göreve geldikten sonra konuyu siyasi yollarla çözmeyi umduğu belirtildi. Belgede, Trump'ın müzakere konusundaki yeteneği öne çıkarılırken, başkanın hükümetin ulusal güvenlik kaygılarını giderecek ve platformu kurtaracak bir çözüme diyalog yoluyla ulaşacak siyasi iradeye sahip olduğu ifade edildi.

Trump kısa süre önce TikTok'un ABD'deki faaliyetlerine devam etmesine izin verebileceğini söylemişti.

Arizona'nın Phoenix kentinde pazar günü düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, popüler video paylaşım uygulamasının başkanlık seçimlerinde bazı kilit seçmenlere ulaşılmasına yardımcı olmuş olabileceğini belirterek TikTok'a "bir süre daha" dokunmama olasılığını dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden nisan ayında ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek ByteDance'a TikTok'u satması için sadece 270 gün süre tanıyan yasayı yürürlüğe koymuştu. Buna göre şirketin yasaya uymaması durumunda, Apple ve Google gibi uygulama mağazası operatörleri TikTok'u platformlarından kaldıracak.

TikTok mayıs ayında, yaygın eleştirilere neden olan potansiyel yasağı engellemek için ABD hükümetine dava açtı.

Washington'daki ABD Temyiz Mahkemesi aralık ayı başında TikTok'un yasağın anayasaya aykırı olduğu yönündeki iddiasını reddetti.

TikTok ve ana şirketi ByteDance 16 Aralık'ta, Yüksek Mahkeme'den yasayı geçici olarak durdurmasını istedi. TikTok, olası yasağın Trump'ın göreve başlamasından bir gün önce ABD'nin en popüler paylaşım platformlarından birini kapatacağını, böylece adaylar ile platformu siyaset, ticaret, sanat ve kamuyu ilgilendiren diğer konular hakkında iletişim kurmak için kullanan birçok ABD'linin sesini susturacağını savundu.

Yüksek Mahkeme 18 Aralık'ta, TikTok ve ByteDance'ın yasayı engelleme talebini incelemeyi kabul etti.

Kaynak: Xinhua

Donald Trump, Donald Trump, Teknoloji, Politika, Mahkeme, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan TikTok Yasağına Erteleme Başvurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:26 Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
09:34 İsrail, Esad’ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı
09:33 Esenyurt’ta kaldırımda birbirlerine girdiler O anlar kamerada Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
09:19 New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet Bir kişi daha diri diri yakıldı New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 11:00:23. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'tan TikTok Yasağına Erteleme Başvurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.