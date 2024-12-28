Trump'tan TikTok Yasağına Erteleme Başvurusu

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WASHINGTON, 28 Aralık (Xinhua) -- Ocak ayında yemin ederek ABD başkanlığı görevine başlayacak Donald Trump, Yüksek Mahkeme'den TikTok yasağını konuya ilişkin çözüme zaman tanımak amacıyla ertelemesini istedi.

Başvuru, Trump'ın avukatı John Sauer tarafından yapıldı. Trump, Sauer'i ABD hükümetini Yüksek Mahkeme gibi temyiz mahkemelerinde temsil etmekten sorumlu başsavcı pozisyonuna aday göstermişti.

Belgede Trump'ın TikTok'un ABD'de derhal yasaklanmasına karşı çıktığı ve göreve geldikten sonra konuyu siyasi yollarla çözmeyi umduğu belirtildi. Belgede, Trump'ın müzakere konusundaki yeteneği öne çıkarılırken, başkanın hükümetin ulusal güvenlik kaygılarını giderecek ve platformu kurtaracak bir çözüme diyalog yoluyla ulaşacak siyasi iradeye sahip olduğu ifade edildi.

Trump kısa süre önce TikTok'un ABD'deki faaliyetlerine devam etmesine izin verebileceğini söylemişti.

Arizona'nın Phoenix kentinde pazar günü düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, popüler video paylaşım uygulamasının başkanlık seçimlerinde bazı kilit seçmenlere ulaşılmasına yardımcı olmuş olabileceğini belirterek TikTok'a "bir süre daha" dokunmama olasılığını dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden nisan ayında ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek ByteDance'a TikTok'u satması için sadece 270 gün süre tanıyan yasayı yürürlüğe koymuştu. Buna göre şirketin yasaya uymaması durumunda, Apple ve Google gibi uygulama mağazası operatörleri TikTok'u platformlarından kaldıracak.

TikTok mayıs ayında, yaygın eleştirilere neden olan potansiyel yasağı engellemek için ABD hükümetine dava açtı.

Washington'daki ABD Temyiz Mahkemesi aralık ayı başında TikTok'un yasağın anayasaya aykırı olduğu yönündeki iddiasını reddetti.

TikTok ve ana şirketi ByteDance 16 Aralık'ta, Yüksek Mahkeme'den yasayı geçici olarak durdurmasını istedi. TikTok, olası yasağın Trump'ın göreve başlamasından bir gün önce ABD'nin en popüler paylaşım platformlarından birini kapatacağını, böylece adaylar ile platformu siyaset, ticaret, sanat ve kamuyu ilgilendiren diğer konular hakkında iletişim kurmak için kullanan birçok ABD'linin sesini susturacağını savundu.

Yüksek Mahkeme 18 Aralık'ta, TikTok ve ByteDance'ın yasayı engelleme talebini incelemeyi kabul etti.