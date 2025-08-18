Trump'tan Ukrayna Barışı İçin Umut Verici Açıklamalar - Son Dakika
Trump'tan Ukrayna Barışı İçin Umut Verici Açıklamalar

18.08.2025 21:51
Trump, Ukrayna'da barışa ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu ve doğrudan barış anlaşması hedeflediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmenin "yolun sonu olmadığını", ancak Ukrayna'da barışa ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldiği Beyaz Saray'da basın mensuplarına Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmenin "yolun sonu olmadığını" belirten Trump, "Bugün bir görüşme yapacağız. Bugün her şey yolunda giderse, (ABD-Rusya-Ukrayna) üçlü bir toplantı yapacağız ve bunu yaptığımızda savaşı sona erdirme şansımız oldukça yüksek olacak." değerlendirmesini yaptı.

Trump, barış gücü olarak Amerikan askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesiyle ilgili bir soruya da "Biz, Ukrayna ve Rusya ile çalışacağız. Herkesle çalışacağız ve eğer barış varsa, barışın uzun vadede sürmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın biteceğine inancının tam olduğunu dile getiren Trump, sadece bunun ne zaman olacağını söyleyemeyeceğini kaydetti.

Ukrayna'ya güvenlik garantilerine ABD de dahil olacak

Uzun vadeli barış için "hiç şüphem yok" ifadesini kullanan Trump, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında, "Güvenlik konusunda çok fazla yardım olacak. İyi olacak. Onlar (Avrupa) ilk savunma hattı çünkü oradalar, ancak biz de onlara yardım edeceğiz. Biz de dahil olacağız." şeklinde konuştu.

Trump, NATO'nun 5. maddesi de dahil olmak üzere ABD'nin söz konusu güvenlik garantileri konusunda nasıl bir rol alabileceğini hem Ukrayna hem de Avrupa tarafıyla ele alacaklarını kaydederek, bu konuda kısa zamanda bir açıklama yapabileceklerini söyledi.

"Ateşkesi değil barış anlaşmasını hedefliyorum"

Öte yandan Trump, görüşmelerde Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanmasını değil, "doğrudan bir barış anlaşmasına ulaşmayı" hedeflediğini de ifade etti.

Bugüne kadar altı savaşı durdurduğunu ifade eden Trump, "Ateşkesin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bu yıl yaptığım altı anlaşmaya bakarsanız, hepsi savaş halindeydi. Ateşkes yapmadım. Taraflar savaşırken biz barış anlaşması üzerinde çalışabileceğimiz bir anlaşma yapabiliriz." yorumunu yaptı.

Ateşkes anlaşmalarının çok kolay çöktüğünü, halbuki onun yerinde savaş devam etse bile bir barış anlaşması üzerine çalışmanın daha doğru olduğunu savunan Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına ulaşacaklarına inandığını vurguladı.

"Bugünkü görüşmelerden sonra Putin'i arayacağım"

ABD Başkanı, bugün Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak görüşeceğini ve süreci değerlendireceklerini belirtti.

Zelenskiy ile Trump arasında seçim esprisi

Diğer yandan "Ülkenizde seçim yapmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya, "Evet düşünürüm." diye yanıt veren Zelenskiy'e Trump'ın esprili karşılığı Oval Ofis'te ilgi çekti.

Zelenskiy'nin, "Seçimlere açığız. Güvenlik önlemlerini almalıyız ve biraz da hazırlık yapmalıyız. Parlamentoda da çalışmalıyız, çünkü savaş sırasında seçim yapamazsınız, ama biz yapabiliriz." şeklindeki yorumuna Trump, "Yani savaş sırasında seçim yapılamaz diyorsunuz. O zaman diyelim bundan 3,5 yıl sonra biriyle savaş halindeysek seçim yapılamaz diyorsunuz." diye karşılık verdi.

Kaynak: AA

20:18
Beyaz Saray’da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
Beyaz Saray'da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
