Trump'tan Ukrayna-Rusya Barış Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan Ukrayna-Rusya Barış Açıklaması

Trump, Ukrayna ile barış anlaşması olursa Rusya'nın yeni bir işgal başlatmayacağını söyledi.

27.02.2025 23:16
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile bir barış anlaşması imzalanması halinde Rusya'nın daha sonra yeniden bir işgal girişiminde bulunacağını düşünmediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i ağırladığı sırada Oval Ofis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile barış anlaşması imzalanması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ne kadar güvendiği sorulan Trump, "Ukrayna ile bir barış anlaşması imzalanırsa Putin'in daha sonra yeniden bir işgal girişiminde bulunacağını sanmıyorum." dedi.

Trump, "Onu uzun zamandır tanıyorum, sözünü bozacağına inanmıyorum. Anlaşma yaptığımızda geri döneceğini sanmıyorum. Anlaşmanın geçerli olacağını düşünüyorum. Hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın güvenlikleri olacak." diye konuştu.

"Zelenskiy'e diktatör dediğime inanamıyorum"

Daha önceki açıklamalarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için "diktatör" ifadesini kullanan Trump, konuyla ilgili bir soru üzerine önceki sözlerinden geri adım attı.

Trump, "Halen Zelenskiy için diktatör ifadesini kullanır mısınız?" şeklindeki soruya, "Öyle mi demiştim, bunu dediğime inanamıyorum." diye yanıt verdi.

Önce barış anlaşması, sonra barış gücü

Ukrayna'ya ne zaman barış gücü askerleri gönderilebileceği konusunda da değerlendirmeler yapan Trump, önceliklerinin barış anlaşması olduğunu söyledi.

Trump, "Bir barış gücünden bahsediyorsunuz ama önce bir anlaşma yapmalıyız. Şu anda bir anlaşmamız yok. Anlaşma konusunda oldukça ilerlemiş durumdayız ama henüz bir anlaşma yapmadık. Bu yüzden anlaşma yapana kadar barış gücü hakkında konuşmak istemiyorum." dedi.

Zelenskiy ile nadir toprak elementleri anlaşması imzalanacak

Öte yandan Trump, yarın Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da olacağını ve kendisiyle nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacaklarını kaydetti.

Hem Putin hem de Zelenskiy ile iyi bir ilişkisi olduğunu anlatan Trump, "Muhtemelen medyanın önünde bu anlaşmayı birlikte imzalayacağız. Biz Devlet Başkan Zelenskiy ile çalışmak istiyoruz. Bence Zelenskiy ile aslında çok iyi bir ilişkimiz vardı ama belki ilişkimiz biraz hırçınlaştı." ifadelerini kullandı ve bunun sebebinin Ukrayna'ya verdikleri parayı geri alamamaları olduğunu söyledi.

"AB ile sorunlarımız var"

Trump, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler hakkında ise, "AB ile sorunlarımız var çünkü bize gümrük tarifesi uyguluyorlar. Biz de onlara karşılıklı gümrük tarifeleri uygulayacağız." dedi.

Kral Charles'tan Trump'a davet

Görüşmede İngiltere Başbakanı Starmer, Kral Charles tarafından Trump'ı İngiltere'ye resmi olarak davet eden mektubu ABD Başkanı'na iletti.

Trump ise, aldığı davet üzerine, "Bu gerçekten çok özel, daha önce hiç olmamıştı. Yakında İngiltere'yi ziyaret edeceğim." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'nın NATO üyeliği gerçekleşmeyecek"

Trump bir soru üzerine, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gerçekleşmeyeceğini, zaten sorunun kaynağının bu konu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Ukrayna-Rusya Barış Açıklaması - Son Dakika

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