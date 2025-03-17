Trump'tan VOA'ya Kapatma Kararı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, federal fonlarla finanse edilen 80 yılı aşkın süredir yayın yapan Amerika'nın Sesi (Voice of America/VOA) adlı haber kuruluşunun fonlarının kesilmesine yönelik bir karar imzaladı. Beyaz Saray yönetimi karara gerekçe olarak VOA yönetiminin, çalışanlarına Hamas ve üyelerinden bahsederken "terörist" ifadesini alıntı yaptıkları zamanlar dışında kullanmamalarını söylediği de gösteriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkçe ve Kürtçe servisleri de bulunan VOA'yı kapatma kararı aldı.Beyaz Saray'ın federal bütçeden finanse edilen haber kuruluşunun kapatılmasına ilişkin açıklamasında kararın "Radikal propaganda için halkın paralarının kullanılmasını engelleyeceği" ifade edildi. Beyaz Saray'ın 'Anti-Trump' ve eleştirel olmakla suçladığı VOA'nın kapatılması kararına ilişkin açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Donald J. Trump'ın Cuma günü imzaladığı yürütme emri, vergi mükelleflerinin artık radikal propagandanın bedelini ödemeyeceğini garanti altına alacak. Voice of America yönetimi, çalışanlarına Hamas ve üyelerinden 'terörist' olarak bahsetmemelerini, yalnızca alıntı yaparken bu ifadeyi kullanmalarını söyledi..."

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi propagandasına karşı durmak amacıyla bir radyo yayını olarak kurulan VOA, 80 yılı aşkın süredir farklı mecralarda 40'tan fazla dilde yayın yapıyordu.

VOA'nın direktörü Mike Abramowitz gelişmelerin ardından yapığı açıklamada kendisi dahil yaklaşık bin 300 kişilik personelinin cuma gününden itibaren ücretli izne çıkarıldığını söyledi. Abramowitz, "Kararın, VOA'nın hayati misyonunu yerine getiremesine engel olduğunu, özellikle bugün, İran, Çin ve Rusya gibi Amerika'nın düşmanları, Amerika Birleşik Devletleri'ni itibarsızlaştırmak için yanlış anlatılar oluşturmak amacıyla milyarlarca dolar harcadıklarını" söyledi.

"Karar Amerika'nın özgür ve bağımsız basına olan bağlılığını zayıflattı"

ABD'deki gazetecilerin önde gelen temsilci gruplarından Ulusal Basın Kulübü (National Press Club) kararın "Amerika'nın özgür ve bağımsız basına olan bağlılığını zayıflattığını" söyledi. Açıklamada, "Eğer bir haber merkezi bir gecede susturulursa, bu, basın özgürlüğünün durumu hakkında ne söyler? Bir bütün kurum adım adım parçalanıyor. Bu sadece bir personel kararı değil – bu, VOA'daki bağımsız gazeteciliğin geleceğini tehlikeye atan temel bir değişim" ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın kararı, VOA'nın bağlı bulunduğu kuruluş olan Amerika Birleşik Devletleri Küresel Medya Ajansı'na (USAGM) yönelik karar. USAGM, Soğuk Savaş döneminde komünizme karşı-propaganda amacıyla kurulan Radyo Özgür Avrupa/Radyo Özgürlük (RFE/RL) ve Radyo Özgür Asya (RFA) gibi haber kuruluşlarına da fon sağlıyor. Karar, bu kuruluşların yöneticilerine "operasyonlarını yasal olarak gerekli olan minimum düzeyde tutmalarını" emrediyor.

Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Avrupa Birliği'nin, Radyo Özgür Avrupa/Radyo Özgürlük'ün Prag'da faaliyet göstermeye devam etmesine yardımcı olabileceğini umduğunu söyledi. Lipavsky AB Konseyi'nin bugün yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Avrupalı mevkidaşlarına, RFE/RL'nin operasyonlarını en azından kısmi olarak sürdürebilmesi için yollar aramaları çağrısında bulunacağını belirtti.

ABD başkanı aynı karar bağlamında ayrıca, evsizlikle mücadele etmek ve müze ve kütüphanelere fon sağlamak gibi bir dizi diğer federal kuruluşa yapılan finansmanı da kesti. İlk başkanlık döneminde de VOA'yı sıkça eleştiren Trump yeniden göreve gelmesinin ardından USAGM için özel danışman olarak kendisine sadık bir isim olarak görülen Kari Lake'i atadı. ABD Başkanı'nın hükümetinin işlevselliğini denetlemek için görevlendirdiği teknoloji zengini Elon Musk, geçen hafta VOA'nın kapatılmasını talep etmişti.