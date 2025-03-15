Trump'tan Yemen'deki Husilere Karşı Askeri Harekat

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusuna Yemen'deki Husilere karşı "kararlı ve güçlü bir askeri harekat" başlatma emri verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda; "Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına karşı amansız bir korsanlık, şiddet ve terör kampanyası yürüttüler. Hedefimize ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız" açıklamasında bulundu.

İran'a Husileri desteklemeyi derhal bırakması çağrısında bulunan Trump, "İran'ın ABD'yi tehdit etmesi halinde Amerika sizi tamamen sorumlu tutacak ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız!" dedi.

ABD'li yetkililerin medyaya yaptığı açıklamada, ABD hava ve deniz unsurlarının Yemen'de aralarında füzeler, radarlar, insansız hava araçları ve hava savunma sistemlerinin de bulunduğu onlarca Husi hedefini vurduğunu doğruladı. Yetkili, saldırıları Husilere karşı bir açılış salvosu olarak nitelendirerek, İran'a güçlü bir mesaj verildiğini belirtti.

Yemen'de Husiler tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı'na göre düzenlenen saldırılarda en az dokuz sivil hayatını kaybetti, dokuz sivil de yaralandı