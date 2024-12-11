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Trump'tan Yeni Büyükelçi Atamaları

Trump, Tom Barrack'ı Ankara, Kimberly Guilfoyle'u ise Atina Büyükelçisi olarak atadı.

11.12.2024 12:00
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(ANKARA) - ABD'nin 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başlayacak yeni Başkanı Donald Trump, Colony Capital isimli gayrimenkul yatırım fonunun kurucusu Tom Barrack'ı ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atayacağını duyurdu. Trump ayrıca, oğlu Donald Trump Jr'nin nişanlısı ve eski Fox News sunucusu Kimberly Guilfoyle'u Atina Büyükelçisi olarak seçti.

ABD'nin 47. başkanı seçilen ve 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başlayacak olan Trump, ABD'nin yeni Ankara ve Atina Büyükelçileri ile ilgili açıklama yaptı. Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Tom Barrack'ın bir sonraki Türkiye Büyükelçimiz olarak görev yapacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Tom otuz yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetmiştir. Kendisi hem siyasi hem de iş çevrelerinde geniş bir düşünce liderleri yelpazesinde saygın ve deneyimli bir sağduyu sahibidir. Güney Kaliforniya'da doğup büyüyen Tom, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden lisans ve San Diego Üniversitesi'nden hukuk doktorası derecelerini almış ve aynı zamanda Law Review üyesi olmuştur. Tebrikler Tom" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Ankara Büyükelçisi olarak seçtiği 77 yaşındaki Barrack, Trump'ın 40 yılı aşkın bir süredir arkadaşı olarak biliniyor. Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu olan Barrack, Ronald Reagan yönetimi esnasında İçişleri Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. Trump'ın 2016 yılındaki Başkanlık kampanyasında danışmanıydı ve Trump'ın göreve gelişini yöneten komitenin başkanlığını yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin etki ajanı olarak yasa dışı faaliyet göstermekle suçlanan Barrack, suçlamaların tamamından 2022'de beraat etmişti.

ABD'nin son Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Jeffry L. Flake'ın görev süresi 1 Eylül'de sona ermişti.

Oğlunun nişanlısı Guilfoyle'u Atina Büyükelçisi olarak seçti

Trump ayrıca, ABD'nin Atina Büyükelçisi olarak da oğlu Donald Trump Jr'nin 2020 yılından beri nişanlısı olan ve eski Fox News sunucusu Guilfoyle'u atayacağını duyurdu. Trump, Truth Social'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün, Kimberly Guilfoyle'un ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi olarak atandığını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kimberly uzun yıllar boyunca yakın bir dost ve müttefikimiz olmuştur. Hukuk, medya ve siyaset alanlarındaki engin deneyimi ve liderliğinin yanı sıra keskin zekası, onu ABD'yi temsil etmek ve yurt dışındaki çıkarlarını korumak için son derece nitelikli kılmaktadır. Kimberly, savunma işbirliğinden ticaret ve ekonomik inovasyona kadar çeşitli konularda çıkarlarımızı ilerleterek Yunanistan ile güçlü ikili ilişkileri teşvik etmek için mükemmel bir şekilde uygundur. Tebrikler Kimberly!"

Kaynak: ANKA

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