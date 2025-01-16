Trump, TikTok için çözüm arıyor

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz, Trump'ın, yasaklanması tartışılan TikTok'u ve kullanıcılarının verilerini korumak için çözüm aradığını söyledi.

Waltz, Fox News'e yaptığı açıklamada, ülkede TikTok'un yasaklanmasını mümkün kılan yasal düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

TikTok'u "birçok ABD'linin kullandığı harika bir platform" olarak tanımlayan Waltz, mahkemenin düzenlemeyi destekleyen bir karar alması durumunda dahi Trump'ın hem kullanıcıların verilerinin güvenliğini sağlayacak hem de platformu koruyacak bir çözüm için çalıştığını aktardı.

Waltz, kullanıcı verilerinin korunmasının Trump için öncelik olduğunu belirterek "ABD hükümetinin, tüm verilerini ve şifrelerini görmesini istemeyen insanlar var. Biz de Çin hükümetinin, onların tüm verilerini ve şifrelerini görmesini kesinlikle istemiyoruz." dedi.

TikTok'un Trump'ın seçim kampanyasında "harika bir araç" olarak kullanıldığını ifade eden Waltz, uygulamaya övgüde bulundu.

ABD'de TikTok'un yasaklanmasını mümkün kılan yasal düzenleme

ABD yönetimi 2024'te, ABD'li kullanıcıların bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılması ya da yasaklanmasının öngörüldüğü bir adım atmış, bu bağlamda martta Kongrede kabul edilen yasa tasarısı, nisanda da Senatodan geçerek ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmıştı.

Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti.

ABD'de 170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok firması da bu yasanın ABD Anayasası'nın 1. maddesindeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu savunarak iptali için Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.

TikTok başvurusunda ayrıca, ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğu, bu süre zarfında platformun ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığını savunmuştu.

Temyiz Mahkemesi ise TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar almıştı.

Öte yandan Donald Trump, seçim kampanyasında, görevi devralacağı 20 Ocak 2025'ten bir gün önce yürürlüğe girecek yasaya karşı çıkmıştı.