Trump, Ukrayna'ya Nadir Toprak Anlaşması İçin Heyet Gönderiyor - Son Dakika
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Trump, Ukrayna'ya Nadir Toprak Anlaşması İçin Heyet Gönderiyor

ABD Hazine Bakanı Bessent, Ukrayna'da nadir toprak mineralleri anlaşması için görüşmeler yapacak.

12.02.2025 12:12
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Hazine Bakanı Scott Bessent'in bu hafta içinde Ukrayna'ya göndereceği ve nadir toprak mineralleri için potansiyel bir anlaşma konusunda görüşmeler yapacağı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Hazine Bakanı Scott Bessent'i Ukrayna'ya göndereceğini duyurdu. ABD basınında yer alan çeşitli haberlere göre, bu hafta içinde gerçekleşebilecek olan ziyarette, Kiev'e yardım karşılığında nadir toprak mineralleri için potansiyel bir anlaşma görüşmeleri yapılacak. Bessent, Trump yönetiminde Kiev'i ziyaret eden ilk kabine düzeyindeki yetkili olacak.

TRUMP "APTALCA" DEMİŞTİ

Trump, kısa bir süre önce Kiev'den ABD'ye kritik mineraller sağlayarak, "Amerika'nın 300 milyar dolarlık" yardımının karşılığını almasını talep etmişti. Trump, ABD merkezli haber programı Fox News'e verdiği demeçte, somut faydalar olmaksızın Ukrayna'ya fon sağlamaya devam etmenin "aptalca" olacağını söylemişti. Sosyal medya platformu olan Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Trump, Bessent'i Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ile görüşmeye gönderdiğini belirterek, Moskova ve Kiev arasındaki çatışmanın "yakında sona ermesi gerektiğini ve ereceğini" ifade etti. Trump, ayrıca ABD'nin "küresel çapta milyarlarca dolar harcadığını, ancak bunu gösterecek çok az şey olduğunu" iddia etti. Trump, Bessent'in seyahat tarihini belirtmese de ABD medyası, ön görüşmelerin bu hafta yapılacağını bildirdi.

ZELENSKY: ABD İLE ANLAŞMAYA AÇIĞIZ ANCAK KİEV'İN NADİR TOPRAKLARINI RUSYA KONTROL EDİYOR

Zelensky, böyle bir anlaşmaya açık olduğunun sinyallerini verdi. Zelensky, Trump'un istedeği nadir toprakların Kiev'e ait olduğunu, ancak Rusya tarafından kontrol edildiğini belirtti. Zelensky, bu nedenle herhangi bir yatırımın gerçekleşebilmesi için Kiev'in destekçilerinin Rus güçlerinin maden zengini bölgelerden çıkarılmasına yardımcı olması gerektiğini söyledi.

TRUMP, MOSKOVA VE KİEV ARASINDA ATEŞKES SAĞLAYABİLECEK Mİ?

Trump, Moskova ve Kiev arasında olası barış görüşmelerinin sinyalini vererek çatışmaya hızlı bir çözüm bulunması çağrısında bulundu. Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u 100 gün içinde bir çözüm bulunması için müzakerelerde bulunmakla görevlendirdiği bildirildi. Ancak bu planın somut detayları henüz açıklanmadı. Moskova görüşmelere açık olduğunu ifade ederken, "her türlü müzakerenin sahadaki gerçekleri ve Rusya'nın ulusal çıkarlarını yansıtan eşit ve karşılıklı kabul edilebilir şartlara dayanması gerektiğinde" ısrar etti. ABD medyasına göre, Kellogg önümüzdeki haftalarda Trump'a çatışmayı sona erdirmek için potansiyel stratejiler sunmayı planlıyor.

Kaynak: ANKA

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