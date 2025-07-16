Trump ve Bahreyn Kralı Beyaz Saray'da Görüştü - Son Dakika
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Trump ve Bahreyn Kralı Beyaz Saray'da Görüştü

16.07.2025 20:12
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Trump ve Bahreyn Kralı, yatırım anlaşmaları ve güvenlik konularını ele almak için bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa Al Halife Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Trump, Bahreyn Kralı'nı Beyaz Saray'ın girişinde karşıladı.

Resmi karşılama töreninde iki lider açıklama yapmadan, kendilerini bekleyen basın mensuplarına el sallayarak içeri girdi.

Görüşmelere geçmeden önce içeride kameraların karşısında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyalarını yine "aldatmaca" olarak niteledi.

Trump, Epstein dosyalarının Demokratlar tarafından gündeme getirildiğini tekrarlayarak, "Bazı aptal ve akılsız Cumhuriyetçiler de bu tuzağa düşüyorlar ve Demokratların işini yapıyorlar." şeklinde konuştu.

Epstein dosyaları yerine yönetiminin başarılarına odaklanılması gerektiğini savunan Trump, bu tartışmaları sonlandırmak için eğer "güvenilir belgeler" varsa bunların da Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanabileceğini söyledi.

Trump, İran konusunda bir soruya da "(Bizimle) müzakere etmek istiyorlar hem de çok. Acelemiz yok, çünkü bir anlaşma yapabileceğimizi söylemiştik, bir anlaşma yapmalıydılar, sonra da (İran'da) çeşitli bölgeleri yerle bir ettik. Acelemiz yok, ama müzakere etmek isterlerse buradayız." ifadelerini kullandı.

Bahreyn Kralı Al Halife de ABD ile güvenlik, ticaret ve yatırım konularını ele alacaklarını belirterek, ABD'ye gelecek 17 milyar dolar değerindeki yatırım anlaşmalarını duyurmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

İki ülke heyetleri arasında enerji işbirliği üzerine görüşmeler yapılması bekleniyor.

Bu sabah ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif bin Raşid ez-Zeyani ile Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek törenle Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalamıştı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump ve Bahreyn Kralı Beyaz Saray'da Görüştü - Son Dakika

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