Trump ve Kral Abdullah'tan Gazze Yorumu

Güncel

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da Ürdün Kralı Abdullah'ı ağırladı. Trump, "Filistinliler, Gazze dışında başka bir yerde güven içinde yaşayacaklar. Gazze'yi işleteceğiz; satın almayacağız" diye konuşurken; Trump'ın Gazze planına ilişkin temkinli yaklaşan Ürdün Kralı Abdullah, " Mısır'ın planını görmek için beklemeliyiz. ABD'nin Gazze planına "Çok sayıda ülkeden yanıt gelecektir" dedi.

Ürdün Kralı Abdullah II, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider, görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Trump, "Filistinliler, Gazze dışında başka bir yerde güven içinde yaşayacaklar" söylemini yinelerken, Gazze'yi satın alıp almayacaklarına ilişkin soruya, "Gazze'yi çok düzgün bir şekilde işleteceğiz, onu satın almayacağız" yanıtını verdi.

Trump ayrıca, geçen haftadan bu yana defalarca Gazze'deki 2 milyon 300 bin Filistinliyi zorla yerlerinden etmeyi ve savaşın harap ettiği bölgeyi yeniden kalkındırmayı planladığını ve "Ürdün ve Mısır'da Filistinlilerin yaşayacağı bölgelerin olacağını düşündüğünü" dile getirdi. Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme planlarıyla ilgili soruya "Bu iş olacak" yanıtını verdi.

Abdullah: "Ürdün, hasta olan 2 bin Filistinli çocuğu kabul edecek"

ABD Başkanı Trump'tan sonra Ürdün Kralı Abdullah, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Filistinlilerin kabul edilmesiyle ilgili bir soruya Kral Abdullah, "Herkesin yararına olacak bu işin nasıl yapabileceğinin düşünülmesi gerektiğini" söyledi. Ürdün'de Filistinlilerin yaşayabileceği bir toprak parçası olup olmadığı sorusuna Kral Abdullah, "Ülkesi için en iyi olanı yapmak zorunda olduğu" cevabını verdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de ve Orta Doğu'da barışa ulaşılabilmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyeceğini söyledi ve Trump'ı, Orta Doğu'yu istikrara kavuşturabilecek biri olarak gördüğünü ifade etti.

"Ürdün'ün hasta olan 2 bin Filistinli çocuğu kabul edeceğini" söyleyen Abdullah, "Arapların, Trump'ın Gazze planına bir yanıtla ABD'ye geleceğini söyledi ve "Mısır'ın planını görmek için beklemeliyiz. ABD'nin Gazze planına 'çok sayıda ülkeden yanıt gelecektir" dedi.

İki lider, soruları yanıtladıktan sonra, ikili görüşme için Oval Ofis'e geçti.