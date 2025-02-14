Trump ve Modi'den Ekonomik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Trump ve Modi'den Ekonomik İşbirliği Vurgusu

ABD ve Hindistan, ekonomik ilişkileri derinleştirmek için işbirliği sözü verdiler.

14.02.2025 03:16
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ABD Başkanı Donald Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da derinleştirme sözü verdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Hindistan Başbakanı Modi'yi ağırladı.

Görüşme öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa açıklamalar yapan iki lider, ABD ile Hindistan arasındaki mevcut iyi ilişkileri daha da derinleştireceklerini vurguladı.

Modi ile başta ABD'nin Hindistan'a petrol ve gaz ihracatı da dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele alacaklarını ve ikili ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendireceklerini belirten Trump, Modi ile çok iyi anlaştıklarını söyledi.

Trump, Hindistan gibi ülkelerle yaptıkları ve yapacakları anlaşmalarla ABD'nin daha da güçleneceğini ifade ederek, "Amerikan halkı için kısa sürede harika bir iş çıkardık. Şimdi eskisinden çok daha güçlü olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Hindistan Başbakanı Modi ise, Trump ile "Hindistan-ABD stratejik ortaklığını aynı kararlılık, güven ve heyecanla ilerletmeye devam edeceklerini" söyledi.

Modi, "Sayın Başkan, ilişkilerimizin güçlenmesine, daha kapsamlı hale gelmesine ve ilişkilerimizin daha önce görülmemiş boyutlara ulaşmasına muazzam kişisel katkılarda bulundunuz. İkinci döneminizde daha da iyi bir şekilde çalışacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Modi, Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana İsrail, Japonya ve Ürdün liderlerinin ziyaretlerinin ardından Beyaz Saray'a davet edilen dördüncü yabancı lider oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump ve Modi'den Ekonomik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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