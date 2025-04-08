Trump ve Netanyahu'dan Türkiye Yorumu

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptıkları görüşmenin ardından açıklama yaptı. Trump, "Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı. Birçok şey yaptık ve hiçbir zaman sorun yaşamadık. Hatırladığınız üzere rahibi de geri aldık Türkiye'den. Çok büyük bir anlaşmaydı." dedi. Netanyahu da " Suriye'nin, Türkiye de dahil olmak üzere hiç kimse tarafından İsrail'e saldırı için bir üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye, ABD ile harika ilişkileri olan bir ülke. Başkan Trump'ın Türkiye lideri ile bir ilişkisi var. Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi görüştük." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Oval Ofis'te basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran ile görüşmelere ilişkin, "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Bu, İran için gerçekten harika olur, bunu söyleyebilirim. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki savaşın kısa süre içerisinde biteceğini bildiren Trump, "Savaşın bitmesini istiyorum. Tabii bir noktada bitecek, çok gecikmeden sona erecek." dedi. ABD'nin Gazze'nin kontrolünü ele geçirmesi gerektiğini söyleyen Trump, "Bence bu bizim de dahil olmamız gereken bir şey. ABD'nin orada barış gücü olması, Gazze'ye sahip olması ve kontrol etmesi iyi bir şey olur. " diye konuştu.

ABD Başkanı, "Filistinlilerin başka ülkelere gönderilebileceğini, onları kabul edecek ülkeler bulunduğunu" belirterek, "Böylelikle özgür bir bölge oluşur. Her gün insanların ölmeyeceği bir yer olur. Orası aslında çok acayip bir yer ama şimdi kimse orada yaşamak istemiyor. Hamas var, bir sürü sorun var, ölüm oranı akıl almaz düzeyde yüksek. İsrail, niye orayı bıraktı hiç anlamıyorum." dedi.

İsrail'in "denize nazır bir mülkü" barış için verdiğini ancak bunun işe yaramadığını iddia eden Trump, "İsrail, Gazze'yi asla bırakmamalıydı. Şimdi dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri. Gazze bir ölüm tuzağı." ifadelerini kullandı.

"Hatırladığınız üzere rahibi de geri aldık Türkiye'den"

ABD Başkanı Trump, "Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı. Birçok şey yaptık ve hiçbir zaman sorun yaşamadık. Hatırladığınız üzere rahibi de geri aldık Türkiye'den. Çok büyük bir anlaşmaydı. Başbakan'a şunu söyledim; Eğer Türkiye ile problemin varsa bunu çözebiliriz. Ben çözebilirim. Çünkü çok iyi bir ilişkim var Türkiye ile." diye konuştu.

"Çok güçlü ve akıllı bir adam Erdoğan"

Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu da söyledim. Kimsenin yapmayı başaramadığını, iki bin yıl boyunca yapmayı başaramadığını başardıklarını söyledim. Suriye'yi aldınız. Tabi aracılar üzerinden aldınız dedim. 'Yok ben değilim' dedi. Ancak ben ona, 'hayır sendin ama sorun değil' dedim. Sonra da dedi ki, 'evet belki de benimdir' dedi. Bakın güçlü bir adam, çok güçlü ve akıllı bir adam Erdoğan. Kimsenin yapmayı beceremediği bir şeyi yaptı. Hakkını vermek lazım. Netanyahu, senin Türkiye ile herhangi bir problemin varsa çözebilirim diye düşünüyorum. Tabi senin de makul olman lazım." açıklamasında bulundu.

Netanyahu: Türkiye ile kötüleşen komşuluk ilişkilerimiz var

Trump ile Suriye'deki durumu da ele aldıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Suriye'deki durumu da ele aldık. Türkiye ile kötüleşen komşuluk ilişkilerimiz var. Suriye'nin, Türkiye de dahil olmak üzere hiç kimse tarafından İsrail'e saldırı için bir üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye, ABD ile harika ilişkileri olan bir ülke. Başkan Trump'ın Türkiye lideri ile bir ilişkisi var. Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi görüştük." ifadelerini kullandı.

"Eğer Gazzeliler gitmek istiyorsa, bazı ülkeler onları almaya hazır"

Trump'la görüştükleri en önemli konulardan birinin ise esirler olduğunu kaydeden Netanyahu, onların serbest kalması için yeni bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını söyledi. Netanyahu, "Onları biz oraya kilitlemedik. İnsanlara seçenek sunmak kötü bir şey mi? Eğer Gazzeliler gitmek istiyorsa, bazı ülkeler onları almaya hazır. Gazze'yi yeniden inşa etmek yıllar sürecek. İnsanlara seçenek sunmak lazım. Başkan Trump'ın bir vizyonu var ve farklı ülkelerle bu vizyon üzerinde çalışıyoruz. Umarım size iyi haber verebiliriz." dedi.