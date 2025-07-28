Trump ve Netanyahu Gazze'deki Esirler İçin Planlar Üzerinde Çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik "çeşitli planlar" üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Trump, sahibi olduğu golf tesislerini gezmek için İskoçya'ya yaptığı ziyarette, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi ve iki lider basına açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, Gazze'deki açlık krizinin hafifletilmesi noktasında daha fazla müdahil olacaklarını belirterek, "Daha önce bazı havadan yardımlar yaptık ve insanlar bunun için koşturuyor. Başbakan (Starmer) da bu yardımlarda bize destek olacak." dedi.

Gazze'ye yapılan yardımların sınırlı olmasında İsrail'in sorumluluğunun ne olduğu sorulduğunda ise Trump, "İsrail'in sorumluluğu çok. Hala 20 kadar rehine olması, İsrail halkını çok endişelendiriyor ve bu durum İsrail'i zor durumda bırakıyor." diye konuştu.

Hamas'ın esirlerin iade edilmesine yanaşmadığını söyleyen Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik "çeşitli planlar" hakkında görüştüğünü aktardı.

Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamas son birkaç gündür çok zorlu bir muhatap haline geldi, çünkü son 20 kişiyi teslim etmek istemiyorlar. Onlar, bu kişileri ellerinde tuttukları sürece kendilerini güvende hissettiklerini düşünüyorlar, ama ben bunun böyle yürüyeceğini sanmıyorum. Bu yüzden, Netanyahu ile görüşüyorum ve çeşitli planlar üzerinde çalışıyoruz. Çok zor bir durum. Eğer rehineler olmasaydı, işler çok hızlı ilerlerdi ama rehineler var ve bazı durumlarda nerede tuttuklarını biliyoruz. O bölgeye aceleyle girmek istemezsiniz, çünkü bu rehinelerin öldürülmesi anlamına gelir."

Trump, buna karşın, Gazze'ye yardımı arttırmak için İsrail'in çok şey yapabileceğini de sözlerine ekledi.

ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir sonraki görüşünde ona ne söyleyeceği sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Sanırım Başbakan (İngiltere Başbakanı Starmer) adına da konuşabilirim, para ve diğer şeyleri veriyoruz, o (Netanyahu) da bunu iyi yönetmeli. (Filistinlilerin) Yiyecekleri aldıklarından emin olmalarını istiyorum. Yiyeceklerin her zerresini aldıklarından emin olmak istiyorum çünkü bu yiyeceklerin en azından hepsi teslim edilmiyor."

"Ghislaine Maxwell'i affetmem için kimse bana gelmedi"

Kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein'in suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle mahkum olan Ghislaine Maxwell'i affedip affetmeyeceğiyle ilgili soru üzerine ise Trump, Maxwell'i affetme yetkisinin olduğunu, ancak bu konuda kimsenin kendisine talepte bulunmadığını aktardı.

Trump, Londra Belediye Başkanı Khan'ı eleştirdi

ABD Başkanı Trump, 17-19 Eylül'de İngiltere'ye yapacağı resmi ziyarete de değinerek, İngiltere Kralı 3. Charles'ın büyük hayranı olduğunu ve Kral'ın gerçekten çok iyi göründüğünü söyledi. Trump, hiçbir ülkenin ziyaretlerde İngiltere gibi şatafatlı tören yapmadığını dile getirdi.

Trump, "(Londra Belediye Başkanı Sadık Khan) Belediye Başkanınızın hayranı değilim. Bence berbat bir iş çıkardı, Londra Belediye Başkanı... kötü bir insan."

İngiltere Başkanı Starmer'ın araya girerek, "Aslında o benim arkadaşım." ifadesini kullanması üzerine Trump, "Bence berbat bir iş çıkardı ama Londra'yı kesinlikle ziyaret ederim." diye konuştu.

"Ateşkesi sağlamalı ve insani yardımı içeri sokmalıyız"

İngiltere Başbakanı Starmer da Trump ile Gazze'deki "tahammül edilemez" durum hakkında konuştuklarını belirterek, "Ateşkesi sağlamalı ve insani yardımı içeri sokmalıyız." ifadesini kullandı.

Trump olmadan bir çözüme ulaşamayacaklarının altını çizen Starmer, olası ateşkesten sonra Gazze'de neler olacağına dair plan üzerinde Trump ile konuştuklarını kaydetti.

Starmer, ABD Başkanı Trump ile ilişkisi hakkında ise "Birbirimizi seviyoruz, birbirimize saygı duyuyoruz, iyi anlaşıyoruz ve her ikimiz de ülkelerimize ve ailelerimize karşı büyük sevgi besliyoruz ve bu nedenle, aslında birlikte başardığımız ve ilerledikçe kendi ülkelerimize liderlik ederek başaracağımız çok şey var." diye konuştu.