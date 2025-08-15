Trump ve Putin Alaska'da Buluştu - Son Dakika
Trump ve Putin Alaska'da Buluştu

15.08.2025 22:27
Trump ve Putin, Alaska'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüşmek üzere bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska eyaletindeki görüşmesi öncesi havalimanında birbirlerini selamladı.

Trump ve Putin, ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage kentine ulaştı.

Rusya- Ukrayna Savaşı ve ikili ilişkileri görüşmek için bir araya gelen iki lider uçaktan indikten sonra birbirlerini selamladı ve kırmızı halıda beraber yürüdü.

Trump ve Putin, "Alaska 2025" yazan bir platformun üzerinde yan yana gelerek fotoğraf çektirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Putin ile görüşmede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da eşlik edeceği bildirildi.

Tass haber ajansı da Putin'e, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un eşlik edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Ateşkesin hemen bugün olup olmayacağından emin değilim. Ama eğer bugün bir ateşkes olmazsa mutsuz olacağım." demişti.

Trump, Alaska'daki görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durduracak bir formül çıkmaması halinde Rusya'ya yaptırım uygulayacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

22:13
20:32
