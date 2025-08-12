Trump ve Putin Barış Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Başkan Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik yapacağı görüşmeyi, bir çeşit "bilgi toplama çalışması" olarak gördüğünü belirtti.

Bruce, Washington'daki Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan günlük basın toplantısında, 15 Ağustos'ta Trump-Putin görüşmesi hakkında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile konuştuğu haberlerini teyit eden Bruce, bu konuşmanın "Trump ve Putin arasında yapılacak olan zirvenin hazırlıkları hakkında" olduğunu söyledi.

Bruce, iki Bakanın görüşmesiyle ilgili, "Her iki taraf da başarılı bir zirve sağlama konusundaki kararlılıklarını teyit etti." dedi.

Trump ile görüme isteğinin Putin tarafından dile getirildiğinin altını çizen Bruce, "Bence Başkan Trump'ın, Ukrayna ile barış görüşmesini tam olarak neyin mümkün olduğunu görmek için bir bilgi toplama çalışması olarak gördüğünü bilmek önemli." ifadelerini kullandı.

Sözcü Bruce, Trump'ın ilk hedefinin Ukrayna-Rusya savaşındaki ölümleri durdurmak olduğunu belirterek, "nasıl bir anlaşma yapılabileceği" yönündeki soruların bu aşamada önemli olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in söz konusu görüşmeye çağrılıp çağrılmadığı sorusuna doğrudan yanıt vermeyen Bruce, Trump'ın görüşme sonrasında önce Zelenskiy'i sonra da Avrupalı liderleri bilgilendireceğini söyledi.

Bruce, Trump'la ilgili "Bu adam, bu katliamın sona ermesi için elinden gelen her şeyi ve adil bir şekilde yapan bir adam." dedi.

Trump ve Putin'in, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin görüşmeler için 15 Ağustos cuma günü Alaska'da bir araya gelmesi planlanıyor.