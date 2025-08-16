Trump ve Putin Zirvesinde Barış Mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya geldiği zirveye işaret ederek, "Ukrayna için bir anlaşma müzakere etmek bana düşmez ancak anlaşmayı müzakere etmek için gerekli ortamı hazırlayabilirim." dedi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmek için Alaska'ya gitmek üzere "Air Force One" uçağındayken Fox News'e değerlendirmelerde bulundu.

Tarafların ne istediğini bildiğini belirten Trump, "Ukrayna için bir anlaşma müzakere etmek bana düşmez ancak anlaşmayı müzakere etmek için gerekli ortamı hazırlayabilirim." diye konuştu.

Trump, olası ikinci görüşmenin "daha kesin sonuçlar" doğurabileceğini aktararak, "Ancak bundan memnun değilim. Bu konuda çok zaman, enerji ve para harcamak istemiyorum. Bunu hemen sonuçlandırmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Trump'ın dünya barışının sağlanmasındaki rolü

Son 6 ayda yaklaşık 6 savaşı sona erdirdiğine işaret eden Trump, "Eğer bu seçimi kazanmamış ve şu anda bu işi yapmıyor olsaydım, dünya üçüncü bir dünya savaşının eşiğinde olabilirdi." şeklinde konuştu.

Trump, bu anlaşmayı sağlaması halinde eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un onu Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğine ilişkin açıklamasına karşılık ise "Bu çok hoş. Onu yeniden sevmeye başlayabilirim." dedi.

Lukaşenko ile görüşmesi

Trump, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştüklerini de belirterek, 16 mahkumun serbest bırakılması konusunda Lukaşenko'ya teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Başkan Trump, Lukaşenko'nun yakında 1300 mahkumun daha serbest bırakılacağını düşündüğünü aktardı.

Lukaşenko'nun ABD-Rusya zirvesinden "ümitli" olduğunu dile getiren Trump, "O (Lukaşenko) Başkan Putin'in anlaşma yapmak isteyeceğini düşünüyor. O, bu korkunç katliamı durdurmak istiyor." diye konuştu.