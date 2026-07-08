Trump ve Şara'dan NATO Zirvesi'nde Görüşme

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamaya göre, Şara ile Trump arasında NATO Zirvesi'nin düzenlendiği merkezde gerçekleştirilen görüşmede, Suriye-ABD ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Taraflar, ortak ilgi alanına giren konularda koordinasyonun sürdürülmesinin önemine vurgu yaparak, bunun Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün desteklenmesine, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.