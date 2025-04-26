Trump ve Zelenski, Papa\'nın cenazesi sırasında bir görüşme gerçekleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, ikilinin özel olarak görüştüğünü ve verimli bir tartışma yaptıklarını belirterek görüşmeye dair detayların açıklanacağını aktardı.

"TOPLANTI DÜZENLENDİ VE SONA ERDİ"

Ukrayna basınına konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Serhii Nikiforov toplantıya dair, "Toplantı düzenlendi ve sona erdi" dedi.Nikiforov, görüşmenin detaylarına dair bilgi vermedi.