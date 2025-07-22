Trump, WSJ'yi Basın Havuzundan Çıkardı - Son Dakika
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Trump, WSJ'yi Basın Havuzundan Çıkardı

22.07.2025 03:36
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Beyaz Saray, WSJ'nin Epstein iddiaları nedeniyle Trump'ın İskoçya ziyaretinde basın havuzundan çıkarıldığını açıkladı.

Beyaz Saray, Trump'ın kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştirmesi nedeniyle Wall Street Journal'ı (WSJ) ABD Başkanı Donald Trump'ın İskoçya ziyaretini takip edecek basın havuzundan çıkarıldığını duyurdu.

CNN'in haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Leavitt, WSJ'nin Trump'ın Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştirmesine işaret ederek, "WSJ'nin sahte ve karalayıcı davranışları nedeniyle" Trump'ın İskoçya ziyaretini takip edecek basın havuzundan çıkarıldığını açıkladı.

Trump'ın İskoçya gezisini haberleştirmek üzere oluşturulacak basın havuzuna 13 farklı yayın organının katılacağını belirten Leavitt, "WSJ sahte ve iftira niteliğindeki davranışları nedeniyle, bu 13 kuruluştan biri olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Leavitt, "Temyiz mahkemesinin de teyit ettiği üzere, WSJ ya da başka bir haber kuruluşuna Başkan Trump'ı Oval Ofis'te, Air Force One uçağında ve özel çalışma alanlarında haber yapmak için özel erişim garantisi verilmemiştir." dedi.

WSJ'nin haberi

WSJ, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50. doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

"Jeffrey Epstein'ın arkadaşları, 50. doğum günü albümü için ona müstehcen mektuplar gönderdi. Bunlardan biri Donald Trump'tan gelmişti." başlıklı haberinde WSJ, kalemle çizilmiş "çıplak bir kadın figürünün içerisinde" Trump ile Epstein arasında "hayali" olduğunu belirttiği bir konuşmanın da varlığını ileri sürmüştü.

Trump ise sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanlamış, haberin "sahte olduğunu" savunarak, WSJ'nin "iğrenç ve pis bir paçavra" haline geldiğini öne sürmüştü.

Başkan Trump, 18 Temmuz'da Truth Social medya hesabından yaptığı paylaşımda Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştiren WSJ gazetesinin sahibi Rupert Murdoch'un, davada ifade vermesini sabırsızlıkla beklediğini belirtmişti.

AP'nin de Beyaz Saray etkinliklerine girişi engellenmişti

AP, "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştiren Trump'ın talimatına uymayacağını açıklamıştı. Buna karşılık da Beyaz Saray, AP muhabirlerinin basın toplantısına girişini engellemişti.

Ajans, Başkanlık etkinliklerine erişimlerinin engellenmesi kaynaklı olarak ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Trump yönetiminin 3 yetkilisine dava açmıştı.

AP'nin başkanlık faaliyetlerine tam kapsamlı erişimine ilişkin 9 Nisan'daki mahkeme kararına rağmen ajansın Beyaz Saray etkinliklerine girişine yine izin verilmemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Jeffrey Epstein, Beyaz Saray, Doğum Günü, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, WSJ'yi Basın Havuzundan Çıkardı - Son Dakika

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