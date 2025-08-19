Trump, Zelenskiy ve Avrupalı Liderlerle Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldiği görüşmenin sona erdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Doğu Salonu'nda yapılan toplantı sona erdi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

ABD Başkanı Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi için Avrupalı liderlerle görüşmesine bir süre ara verdiği bildirilmişti.