Trump\'a babalık davası açan Necla Özmen\'in hayatı dram çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’a babalık davası açtığını iddia ederek gündeme gelen Necla Özmen, engelli kardeşiyle birlikte Eyüpsultan Camii’ne giderek dua etti. Özmen, burada yaptığı açıklamada hem hayatındaki kayıpları hem de içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları dile getirdi. Anne ve babasını kaybettiğini söyleyen Özmen, vefat eden engelli kardeşi için de dua ettiğini belirtti. Yanındaki kardeşinin de engelli olduğunu ifade eden Özmen, zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini anlattı.

"GAZ VE ELEKTRİK FATURASINI ÖDEYEMİYORUM"

Yaşadığı maddi sıkıntılardan söz eden Özmen, soğukta oturduklarını ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını söyledi. Gaz ve elektrik faturalarını ödeyemediğini belirten Özmen, bazı günler aç kaldığını ifade etti. Kardeşinin engelli raporu olmasına rağmen kendilerine prim borcu çıkarıldığını dile getiren Özmen, bu nedenle icra tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

"HACİZ GETİRİRİZ DEDİLER"

Yetkililerin kendilerine borç nedeniyle haciz uygulanabileceğini söylediğini belirten Özmen, bu durumun kendisini daha da zor bir duruma soktuğunu ifade etti. Gece Muhabiri mikrofonuna konuşan Özmen, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

“Beni büyüten, kaybettiğim anne ve babam için dua ettim. Ölen kardeşim için dua ettim. O da engelliydi yanımdaki gibi. Soğukta oturuyorum. Gaz faturasını, elektrik faturasını ödeyemiyorum. Yarım günüm aç geçiyor. Soğukta oturuyoruz bu çocukla. Engelli raporu var ama 4-5 aylık prim borcu çıkarttılar. Eve haciz getiririz dediler. Ben sonuçta her yönden mağdur oldum. Hayatım elimden alındı. Gençliğim elimden alındı.”

TRUMP’A DA SESLENDİ

Donald Trump’a da seslenen Özmen, yaşadığı sorunların çözümü için destek istedi. Özmen, "Sevgili babacığım Trump ne olursun bana sahip çık. Ben gerçekten burada zor durumdayım. Burada hak, hukuk, adalet yok. Biraz daha senin yüzünden yok. Sana sesleniyorum. Bunları çözecek olan sensin. Savaşı da bitirmeni istiyorum" ifadelerini kullandı.