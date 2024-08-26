TSK, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü için video paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TSK, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü için video paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezince, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu paylaştı. Videoda, Kurtuluş Savaşı'na ilişkin görüntülerin eşliğinde, Büyük Taarruz'un nasıl gerçekleştiği anlatıldı.

26.08.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezince, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu paylaştı.

TSK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 953 yıl önce Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açan Türk milletinin, 102 yıl önce de Anadolu'yu işgale kalkışanlara karşı taarruza geçtiği hatırlatıldı.

Paylaşımda, "Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Videoda, Kurtuluş Savaşı'na ilişkin görüntülerin eşliğinde, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Kurtuluş Savaşı, Türk milleti ve onun kahraman ordusunun, 'Ya İstiklal ya ölüm' parolasıyla maddi ve manevi tüm varlığıyla yapmış olduğu emsalsiz bir savaştır. 1921'de Sakarya Meydan Muharebesiyle Türk ordusu, Yunan ordusuna karşı büyük bir başarı kazandı. Vatanın kurtarılması için Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin kesin imhası gerekiyordu. Bunun için Türk ordusunun savunma düzeninden süratle taarruz durumuna getirilmesi maksadıyla, 1922 Ağustos ayına kadar hazırlıklar tamamlandı. 26 Ağustos 1922 saat 03.30'da Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, muharebe idari yeri ve aynı zamanda ordu gözetleme yeri olan Kocatepe'ye çıktılar. 26 Ağustos saat 05.30'da, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Türk ordusu, 200 topla 15 dakikalık bir tanzim atışına müteakip, 1,5 saat düşman mevzilerine yoğun bir topçu ateşiyle, Türk Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyecek olan Büyük Taarruz'u başlattı.

Yapılan isabetli atışlar, en şiddetli olarak Kalecik Sivrisi, Tınaztepe, Belentepe hattında toplanmıştı. Düşman, neye uğradığını şaşırmıştı. Tam bir baskın sağlandı. Bu zaman esnasında piyadeler, düşman mevzilerine yaklaştı ve Türk ordusu bütün cephede hücuma kalktı. Düşman tahkimatı üzerinde açılan geçit ve gediklerden istifadeyle Türk birlikleri, Yunan ordusunun savunma hattını ve düzenini kırmayı başardı. Bu suretle, muharebenin ilk günü, Yunanların en güçlü mevzileri ele geçirildi."

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, TSK, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TSK, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü için video paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:22:25. #1.12#
SON DAKİKA: TSK, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü için video paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement