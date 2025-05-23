TSK\'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

Mustafa Soğancı:

JOHNY GUİTAR NASIL BİTECEK Kİ DEVLETİN EN ÜST KADEMESİNDE FETÖ VAR SANKİ BİLMİİYORSUN FETÖ ŞUAN ÜLKEYİ YÖNETİYOR HER İSTEDİĞİNİZ VERDİM NEYE DENDİ UNUTTUN MU YOKSA