TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında

TSK\'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında
23.05.2025 07:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen TSK'da görevli 63 askerden 56'sı gözaltına alındı.

TSK içine sızdığı tahmin edilen 63 FETÖ mensubuna ilişkin gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf askerden 56'sı yakalandı.

EMNİYET'E SIZAN FETÖ MENSUPLARINA OPERASYON

Emniyette ise FETÖ yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde toplam 9 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul, Güncel, Terör, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa Soğancı:
    JOHNY GUİTAR NASIL BİTECEK Kİ DEVLETİN EN ÜST KADEMESİNDE FETÖ VAR SANKİ BİLMİİYORSUN FETÖ ŞUAN ÜLKEYİ YÖNETİYOR HER İSTEDİĞİNİZ VERDİM NEYE DENDİ UNUTTUN MU YOKSA 11 7 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    bitmedi bu feto artıkları 15 2 Yanıtla
  • Vedat null:
    fetöcü siyasilerde tutuklansın zamanında ne istediyse verenler ülke yönetiyor tutuklananlar gariban kısmı padişahım sen bize 3 fil daha ver 2 2 Yanıtla
  • Afyonlu:
    siyasetçişerin içlerinde o kadar çok fetöcü varki TSK da gerçekten vatansever askerleri iftira atıp aldırıyorlar ergenekon 2 1 1 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya:
    Diğer kamu kurumlarında daha bitmedi temizlenmedi halen devam ediyor polis. Diyanet. Milli eğitim. V. S. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 6 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
ABD’de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti ABD'de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti
“Nehirde çırpınan birini gördüm“ ihbarı ekipleri harekete geçirdi "Nehirde çırpınan birini gördüm" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız Heyecanlandıran asgari ücret çıkışı: Temmuz ayında zam alacağız
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
Biden’ın kaç aylık ömrü kaldı Eski Beyaz Saray doktoru konuştu Biden'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir’in hayatını kararttı Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı
TMSF, Anadolu’nun en büyük şirketini satışa çıkardı TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı
Öğretmenin ’Karabaş’ dediği başörtülü öğrencinin hayatı kabusa döndü Öğretmenin 'Karabaş' dediği başörtülü öğrencinin hayatı kabusa döndü
Bitcoin 111 bin doları aşarak tarihi zirvesini yeniledi Bitcoin 111 bin doları aşarak tarihi zirvesini yeniledi

07:46
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
07:05
İBB’ye 4. dalga operasyon İmamoğlu’nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
04:01
Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu
Kazdıkları kuyu 2 define avcısına mezar oldu
22:37
İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı
İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı
10:42
Galatasaray, şampiyonluk kupasını Yenikapı’da alacak
Galatasaray, şampiyonluk kupasını Yenikapı'da alacak
10:26
Kerimcan Durmaz’a Azerbaycan’da soğuk duş
Kerimcan Durmaz'a Azerbaycan'da soğuk duş!
10:21
Meksika’da dizel fabrikasında büyük patlama
Meksika'da dizel fabrikasında büyük patlama
10:15
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar Zafer Partisi, İYİ Parti’yi geçti
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti
10:13
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
10:13
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı Otobüsler sefere çıkacak
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak
10:08
Final maçında sahaya patlayıcı madde atıldı Futbolcular yere yığıldı
Final maçında sahaya patlayıcı madde atıldı! Futbolcular yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 08:24:13. #7.13#
SON DAKİKA: TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.