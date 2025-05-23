TSK içine sızdığı tahmin edilen 63 FETÖ mensubuna ilişkin gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf askerden 56'sı yakalandı.
Emniyette ise FETÖ yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde toplam 9 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › TSK'da FETÖ operasyonu! 56 asker gözaltında - Son Dakika
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