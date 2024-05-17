TSK Mehmetçik Vakfından 42\'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir\'e ziyaret

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı ile çalışanlardan oluşan heyet, Vakfın 42'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TSK Mehmetçik Vakfından yapılan açıklamaya göre, Şanlı başkanlığındaki Vakıf mensuplarından oluşan heyet, yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Şanlı'nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şanlı, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atam, yüce gönüllü, vefakar Türk milletinin desteğiyle her geçen gün gücüne güç katarak daha da büyüyen TSK Mehmetçik Vakfı ailesi olarak, kuruluşumuzun 42'nci yıl dönümünde, özlem ve minnetle huzurundayız. Mehmetçik Vakfı, bu cennet vatanda huzur ve güven içinde yaşayabilmemiz için, gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyarak şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden Mehmetçiklerimizin emanetleri ile gazi ve malul Mehmetçiklerimize ve evlatlarına, yüce gönüllü bağışçılarımızın katkılarıyla maddi ve manevi destek olmakta, onlara en iyi yaşam şartlarını sağlamak amacıyla azim ve kararlılık içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Vakfımızın kurulduğu günden bu yana, 'Türkiye Mehmetçik'e, Mehmetçik Türk milletine emanettir' şiarına uyarak, büyük bir sorumluluk duygusuyla devam ettirdiğimiz bu ulvi görevimizi, 42'nci yaşımızda ve bundan sonra, artan bir şevk ve azimle, ilkelerinin ışığında ve aydınlık yolunda yerine getirmeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."