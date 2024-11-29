TSK Suriye'de 4 PKK/YPG'li Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtilerek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadesi kullanıldı.